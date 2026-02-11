La obra integral de infraestructura en la zona oeste de Monteros tiene un 85% de avance

La Municipalidad de Monteros continúa avanzando con la obra integral de infraestructura en la zona oeste de la ciudad, un proyecto que impacta directamente en los barrios 69 Viviendas, 100 Viviendas y 34 Viviendas, mejorando servicios esenciales y la calidad de vida de cientos de familias.

La intervención contempla 32 cuadras de adoquinado, más de 11.000 metros cuadrados de hormigón, red de agua potable, red de cloacas, iluminación pública y construcción de cordón cuneta. Se trata de una obra estructural que busca optimizar la circulación, fortalecer los servicios básicos y transformar integralmente el entorno urbano.

El intendente Francisco Serra destacó que el proyecto ya registra un 85% de avance y remarcó que la administración municipal trabaja con responsabilidad para optimizar los recursos. “Estamos optimizando cada recurso de los ciudadanos con una administración responsable, para que las obras se vean y se disfruten en cada barrio”, señaló.

Serra subrayó además que el objetivo es que el progreso llegue a sectores donde durante años fue esperado. En ese sentido, agradeció el respaldo del Concejo Deliberante local y el acompañamiento del Gobierno provincial encabezado por Osvaldo Jaldo, así como el apoyo de los ministros Darío Monteros y Miguel Acevedo, quienes colaboran en la concreción de obras estratégicas para la ciudad.

Durante el recorrido por el sector estuvieron presentes concejales y funcionarios del gabinete municipal, entre ellos Daniel López, presidente del Concejo Deliberante; Noelia Varas (Vice 1°); Rosana Chabán y Belén Serra, junto al secretario de Gobierno, Omar Pérez, el secretario de Obras Públicas, Arq. Augusto Manservigi, y el secretario de Servicios Públicos, Diego Ruiz Elías.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que este tipo de intervenciones no solo mejoran la infraestructura urbana, sino que también revalorizan los barrios y generan un impacto positivo en la vida cotidiana de los vecinos. El compromiso, afirmaron, es continuar gestionando obras que consoliden una ciudad más ordenada, equitativa y con mejores servicios para todos.