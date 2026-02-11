Jornada de alerta amarilla para el sur tucumano

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la provincia entrará en alerta en horas de la tarde, hasta mañana en la mañana. Además con la proximidad del día jueves se prevé otra alerta por tormentas fuertes y con un leve descenso de temperatura, durante esa jornada.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 32°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 98%. El viento corre del oeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 4 km.