martes 10 de febrero de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1425Blue: $1425Bolsa: $1439.1CCL: $1473.8Mayorista: $1406Cripto: $1463.6Tarjeta: $1852.5
10 Feb 2026

Jaldo: "Las Comunas Rurales cumplen un rol fundamental"

Imponente imagen de El Mollar, tomada desde el cerro del ex Parque de los Menhires. Foto Gentileza Comuna de El Mollar.

[Imponente imagen de El Mollar, tomada desde el cerro del ex Parque de los Menhires. Foto Gentileza Comuna de El Mollar.]

El gobernador se diferencia sobre el pensamiento del presidente de la Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán.

"Hoy vemos claramente que hay gente que estamos dedicándonos a la cuestión institucional, atendiendo los problemas reales que tiene la gente, y por supuesto que hay otra gente que esta mas desocupadas desde Capital Federal y tiene tiempo para opinar de cosas que ni siquiera conocen", dijo el gobernador, Osvaldo Jaldo en diálogo con LV12.

El mandatario aseguró que tiene una buena relación con Lisandro Catalán, titular de la Libertad Avanza en Tucumán y quien fuera funcionario del Gobierno del presidente Javier Milei. "Yo tengo buena relación, pero no coincido con sus ideas. El gobernador aseveró que las comunas rurales cumplen un rol fundamental en el interior profundo. "Hay muchos municipios que tienen muchas dificultades para atender las problemáticas propias de su jurisdicción y se imaginan si van ir atender los problemas que tiene la gente en el interior profundo y son de jurisdicciones comunales", expresó.  "Son la institución central de cada pueblo del interior", agregó.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Jaldo: "Las Comunas Rurales cumplen un rol fundamental"

La Fiscalía de Estado avanza en la recuperación de tierras fiscales

¡Atención! Quienes están habilitados para acceder al nuevo DNI

El IPACyM habilitó un nuevo trámite online para la presentación de ejercicios contables

Corte total y preventivo en la traza vieja de la 307 en Santa Lucía por derrumbe

El primer frente frío de la semana se hace sentir