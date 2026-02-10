[Imponente imagen de El Mollar, tomada desde el cerro del ex Parque de los Menhires. Foto Gentileza Comuna de El Mollar.]

El gobernador se diferencia sobre el pensamiento del presidente de la Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán.

"Hoy vemos claramente que hay gente que estamos dedicándonos a la cuestión institucional, atendiendo los problemas reales que tiene la gente, y por supuesto que hay otra gente que esta mas desocupadas desde Capital Federal y tiene tiempo para opinar de cosas que ni siquiera conocen", dijo el gobernador, Osvaldo Jaldo en diálogo con LV12.

El mandatario aseguró que tiene una buena relación con Lisandro Catalán, titular de la Libertad Avanza en Tucumán y quien fuera funcionario del Gobierno del presidente Javier Milei. "Yo tengo buena relación, pero no coincido con sus ideas. El gobernador aseveró que las comunas rurales cumplen un rol fundamental en el interior profundo. "Hay muchos municipios que tienen muchas dificultades para atender las problemáticas propias de su jurisdicción y se imaginan si van ir atender los problemas que tiene la gente en el interior profundo y son de jurisdicciones comunales", expresó. "Son la institución central de cada pueblo del interior", agregó.