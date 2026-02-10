El primer frente frío de la semana se hace sentir

Un alivio llegó a los tucumanos con una leve baja de temperatura, aunque la humedad no deja disfrutar a pleno la jornada. Los días seguirán con nubosidad variable y tormentas a partir del jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 31°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 95%. El viento corre del sur a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.