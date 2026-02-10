El IPACyM habilitó un nuevo trámite online para la presentación de ejercicios contables

La herramienta digital está destinada a cooperativas y mutuales y permite realizar la presentación de manera ágil, segura y completamente online, optimizando la gestión administrativa.

El IPACyM incorporó un nuevo trámite digital para la Presentación del Ejercicio Contable, una herramienta que busca facilitar y agilizar las gestiones administrativas de cooperativas y mutuales que funcionan en la provincia.

El nuevo servicio ya se encuentra disponible en la página web del organismo y permite realizar la presentación de manera simple, segura y completamente online, a través de un formulario digital que ordena la información y reduce los tiempos administrativos.

Para completar el trámite, las entidades deben ingresar a la plataforma con los datos de su cooperativa o mutual, seleccionar la opción “Ejercicio contable” dentro del menú, completar el formulario digital con la información correspondiente y, finalmente, guardar la carga. Una vez finalizado este proceso, el ejercicio contable queda presentado y pendiente de revisión por parte del organismo.

El interventor del IPACyM, Regino Racedo, explicó que esta nueva herramienta apunta a mejorar el funcionamiento del sector. “Con este nuevo trámite buscamos que las entidades puedan presentar el ejercicio contable de manera ágil y segura, organizar mejor su administración y mantener la documentación al día, fortaleciendo el normal funcionamiento y la transparencia”, señaló.

Desde la plataforma digital también es posible consultar el estado del trámite presentado, una función clave para el seguimiento administrativo de cada entidad. En ese sentido, se recordó que la presentación en tiempo y forma de los ejercicios contables es fundamental para el normal funcionamiento de cooperativas y mutuales.

Para acceder a este y otros trámites disponibles en la web del IPACyM, es requisito que las entidades tengan informados y actualizados su correo electrónico y teléfono de contacto, ya que estos datos son indispensables para la gestión digital.

Racedo destacó además que la incorporación de este nuevo trámite se enmarca en una estrategia más amplia de modernización del Estado, en línea con el trabajo que desarrollan otros organismos vinculados al sistema cooperativo, como el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el INAES, avanzando hacia una gestión cada vez más eficiente y segura.

Esta iniciativa forma parte de las políticas que impulsa el Gobierno de Tucumán para fortalecer el acompañamiento al sector cooperativo y mutual, con más herramientas, mayor cercanía y un Estado que facilita los procesos administrativos.