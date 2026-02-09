Semana con tormentas, sol, nubes y un leve descenso de temperatura

El pronóstico del tiempo fue analizado por el meteorológico, Cristofer Brito, quien adelantó que será una semana con jornadas inestables, ingreso de dos frentes fríos que marcarán temperaturas templadas para Tucumán. Pero el calor no se irá del todo.

Hoy en el departamentos Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 22° y la máxima se ubicará en los 33°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 88%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.