“La impunidad se terminó en Tucumán y no vamos a permitir más violencia en patotas”

El Primer Mandatario, se refirió a los hechos ocurridos en Tafí del Valle y Concepción, cuestionó la politización del caso por parte de la oposición y ratificó una política de seguridad firme, con respaldo a la Justicia y a la Policía, en el marco del debate nacional sobre el nuevo régimen penal juvenil.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, en una entrevista concedida a LV12, habló de los hechos de violencia ocurridos en Tafí del Valle y Concepción, y fue contundente al marcar la postura del Gobierno provincial frente a este tipo de situaciones.

El mandatario recordó que desde el inicio de su gestión, el 19 de octubre de 2023, el Gobierno asumió con lineamientos claros en materia de orden, seguridad y paz social.

“Llegamos a gobernar Tucumán con políticas muy claras: poner orden en la provincia y garantizar la paz social”, afirmó.

En ese sentido, Jaldo remarcó que una de las decisiones centrales de su gestión fue terminar con la impunidad y respaldar el accionar de la Justicia.

“La impunidad se terminó en la provincia de Tucumán. Hoy hay personas que antes se paseaban libremente y ahora están detenidas en Benjamín Paz”, sostuvo, en referencia a la lucha contra el narcotráfico.

Al referirse puntualmente al caso de Erika, el gobernador expresó su convicción de que se trata de un hecho complejo que debe ser investigado en profundidad.

“Para mí no es un homicidio simple. Hay cómplices y más personas involucradas. Vamos a ir hasta el fondo para que los culpables caigan y el caso sea esclarecido”, aseguró.

Sobre los episodios de violencia grupal protagonizados por jóvenes, especialmente en la ciudad de Concepción, Jaldo manifestó una fuerte preocupación y advirtió que no se tolerarán ataques en patota.

“No podemos seguir permitiendo estos ataques en manada, donde entre varios golpean a una persona indefensa hasta dejarla inconsciente o matarla”, señaló.

El mandatario destacó el trabajo coordinado entre la Policía y la Justicia, y subrayó el avance de las investigaciones.

“Hoy tenemos una policía que trabaja eficientemente, no solo en la prevención sino también en inteligencia criminal. La Justicia está avanzando y se están buscando pruebas para que nadie quede impune”, explicó.

Finalmente, Jaldo fue categórico al enviar un mensaje disuasivo frente a este tipo de delitos: “Con esta decisión política e institucional, esas manadas se van a desarmar. En Concepción no van a volver a ocurrir ataques de este tipo”, afirmó.

El gobernador concluyó destacando que, más allá de estos hechos, el Gobierno provincial continúa enfocado en una gestión integral.

“Estamos trabajando en seguridad, salud, educación y acción social, atendiendo los problemas reales de la gente y acompañando a quienes más lo necesitan”, cerró.