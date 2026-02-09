El Gobierno abre una nueva instancia de diálogo por recomposición salarial

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió esta mañana en su despacho al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en el marco de una agenda de trabajo que incluyó el inminente inicio del diálogo con los gremios estatales por una futura recomposición salarial, el análisis de la situación económica de la provincia y la gestión de recursos ante Nación.

El ministro confirmó que el Gobierno provincial inició el contacto con los distintos gremios estatales, en el marco de un proceso de evaluación de la situación salarial. Al respecto, explicó que “estamos en un mes donde ya los empezamos a llamar a los gremios para una posible recomposición salarial”, y aclaró que cualquier definición estará sujeta al estado de las finanzas provinciales.

Cumplimiento

Amado contextualizó la situación económica actual y remarcó que el escenario presenta dificultades no solo para Tucumán, sino también para otras provincias del país. No obstante, destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial a lo largo de la gestión. En ese sentido, afirmó que “siempre lo que el gobernador Osvaldo Jaldo se ha comprometido, lo ha cumplido, y así lo venimos haciendo”.

El ministro anticipó que el gobernador podría regresar a la provincia entre el miércoles y el jueves, lo que permitirá contar con un panorama más preciso sobre el estado de las cuentas públicas tras las gestiones realizadas ante Nación. “A la llegada de él, vamos a tener una mirada mucho más clara con respecto a lo económico de la provincia, y, en base a eso, poder reunirnos, ya empezarnos a reunir la semana siguiente con los gremios”, indicó.

En relación con el enfoque del diálogo que se proyecta, Amado sostuvo que el Gobierno priorizó la instancia de escucha y la búsqueda de consensos. “Poder conversar, escucharlos, sobre todo, y ver qué es lo que podemos hacer juntos”, expresó, y remarcó que la política salarial de la gestión mantuvo como eje central la mejora de las condiciones de los trabajadores del Estado. En esa línea, recordó que “hemos tenido siete paritarias en lo que va de la gestión del gobernador, y este año no va a ser la excepción”.

Asimismo, el ministro confirmó que en los próximos días el Ejecutivo avanzará en reuniones para abordar no solo la cuestión salarial, sino también aspectos vinculados a la estabilidad laboral. “Seguramente, nos vamos a sentar en los próximos días por venir y atender las situaciones que tienen que ver con la estabilidad laboral y, por sobre todas las cosas, hoy más que nunca, la posibilidad de una nueva recomposición salarial”, afirmó.

Reforma Laboral

Durante el encuentro, el ministro se refirió al viaje que el Primer Mandatario inició a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en gestiones vinculadas a la obra pública y a los ingresos que corresponden a Tucumán para sostener los servicios esenciales que brinda el Estado provincial. En ese sentido, Amado señaló que el gobernador se trasladó a la Capital Federal “para ver y exigir lo que es de los tucumanos, relacionado con la obra pública y relacionado también con los ingresos que debe tener la provincia, poder hacer frente a los servicios que brinda en materia de educación, salud, seguridad, desarrollo social, sobre todo”.

Finalmente, Amado se refirió al trabajo que realizan los distintos ministerios de cara a la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, prevista para el 1 de marzo. Indicó que cada área elaboró sus informes de gestión junto a las secretarías correspondientes, los cuales serán elevados al gobernador. Según explicó, el mandatario provincial “seguramente lo va a plasmar en la Legislatura ante todos quienes integran este cuerpo legislativo”, al dejar inaugurado un nuevo período de sesiones.