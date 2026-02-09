A más de dos semanas de la desaparición de Exequiel Vallejo: qué se sabe hasta ahora

A más de 14 días de la desaparición de Exequiel Vallejo en El Cercado, Monteros, cómo avanza la búsqueda, los operativos desplegados y el estado actual de la investigación

Se cumplieron dos semanas desde la desaparición de Exequiel Vallejo, el joven que fue a pescar y fue sorprendido por la creciente del río de Capitán Cáceres. Desde aquel día, se desplegó un intenso operativo de búsqueda que, hasta el momento, no arrojó resultados positivos.

El sábado 25 de enero se inició una desesperada búsqueda tras conocerse que Exequiel había desaparecido mientras pescaba. En un primer momento se habló de más de un pescador, aunque con el correr de las horas se confirmó que Vallejo era la única persona que permanecía desaparecida. El operativo se concentró en ríos y zonas ribereñas del departamento Monteros, con intervención de Policía, Defensa Civil y equipos de rescate.

Ese mismo día y durante el domingo 26 de enero, la búsqueda continuó de manera intensa en distintos cursos de agua, con rastrillajes aguas abajo y relevamientos en sectores de difícil acceso. Las condiciones del río, con fuerte caudal por las lluvias, complicaron las tareas.

El lunes 27 de enero se vivió una jornada de alta tensión cuando se halló un cuerpo, pero tras la intervención de familiares, se confirmó que no correspondía a Exequiel Vallejo. La búsqueda cerró ese día sin novedades y se anunció que el operativo se reanudaría con apoyo federal, sumando más recursos y personal especializado.

El martes 28 de enero, familiares y amigos trabajaron activamente al rastrillaje, acompañando a los equipos oficiales. A pesar del esfuerzo colectivo, la jornada volvió a finalizar sin resultados positivos. Ese mismo día se informó el cierre de otro operativo negativo, reforzando la angustia de la familia.

El miércoles 29 de enero se cumplió el sexto día de búsqueda, nuevamente sin novedades. Las autoridades ratificaron la continuidad del operativo y remarcaron que no se abandonarían las tareas pese al paso del tiempo y las dificultades del terreno.

Durante los días siguientes, el operativo se mantuvo activo, aunque sin hallazgos concretos, mientras crecía el acompañamiento social y el reclamo de la familia para que no se suspenda la búsqueda.

El viernes 7 de febrero, al cumplirse 14 días de la desaparición, la hermana de Exequiel publicó una emotiva carta abierta que conmovió a Tucumán. En el mensaje expresó el dolor de la ausencia, la esperanza intacta y el pedido implícito de no bajar los brazos. La carta se convirtió en un símbolo del drama humano que atraviesa la familia.

Hasta el momento, no se registraron resultados positivos ni hallazgos vinculados directamente con el paradero de Exequiel Vallejo. La causa continúa abierta y la búsqueda sigue siendo acompañada por la comunidad, que reclama respuestas y mantiene viva la esperanza.

El caso de Exequiel no solo expone la dureza de una desaparición en contexto de crecientes y ríos peligrosos, sino también la fortaleza de una familia y una comunidad que, a dos semanas del hecho, se niegan a resignarse.