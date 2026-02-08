Recuperaron en Monteros una moto robada en 2015 durante un control policial



Personal de la División Patrulla Motorizada de Monteros, dependiente de la Dirección General de Prevención Ciudadana 911, recuperó este viernes una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde el año 2015, en el marco de un operativo preventivo realizado en la ciudad de Monteros.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18.30, cuando los efectivos realizaban recorridos de prevención por calle 24 de Septiembre al 800. En ese contexto, procedieron al control de una motocicleta que era conducida por joven de 24 años, domiciliado en el barrio Eucalipto de Monteros, quien no contaba con la documentación correspondiente del rodado.

Tras la verificación del dominio, se constató que la motocicleta, una Guerrero estilo 110 cc, correspondía a una Guerrero Stitch 110 cc y que sobre la misma pesaba un pedido de secuestro activo por una causa caratulada como robo agravado de motovehículo, denunciada el 10 de febrero de 2015 en la Comisaría de Monteros, bajo jurisdicción de la Unidad Regional Oeste.

El rodado, de color negro y en estado incompleto —sin espejos retrovisores, sin plásticos, sin batería y sin llave de encendido— fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial local para la confección de las actuaciones correspondientes, quedando afectado a la causa judicial.

Del procedimiento tomó conocimiento la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física de Monteros. Asimismo, ordenó que se le notifique lo establecido en los artículos 60 y 61 del Código Procesal Penal y ratificó el secuestro del vehículo.

El operativo fue supervisado por autoridades de la Dirección General de Prevención Ciudadana 911 y se enmarca en los controles preventivos que se realizan de manera permanente en la ciudad para combatir el delito y recuperar bienes sustraídos.