A 14 días de la desaparición de Exequiel Vallejo, su hermana publicó una emotiva carta que conmovió a Tucumán

A catorce días de la desaparición de Exequiel Vallejo en Capitán Cáceres, su hermana Rosana publicó una conmovedora carta en la que expresa el dolor de la ausencia y mantiene viva la esperanza de encontrarlo.

Se cumplen catorce días de la desaparición de Exequiel Vallejo, el joven que fue a pescar en la localidad de Capitán Cáceres y fue sorprendido por la creciente del río. Desde entonces, la incertidumbre y el dolor atraviesan a su familia, amigos y a toda la comunidad que acompaña el operativo de búsqueda.

En las últimas horas, su hermana Rosana Vallejo publicó una emotiva carta abierta que rápidamente generó repercusión y mensajes de apoyo. El texto refleja el profundo amor fraternal, la angustia por la ausencia y una esperanza que se niega a apagarse con el paso de los días.

“Desde que el río te guarda, mi alma no deja de llamarte. Te busco en cada silencio, en cada recuerdo, en cada latido que resiste soltarte”, comienza la carta, en la que Rosana expresa que no hay día en que no pronuncie el nombre de su hermano “con amor, con fe, con la esperanza intacta”.

En el mensaje, la joven remarca que la familia continúa firme, esperando, y que la ausencia duele, pero también deja en evidencia el amor que Exequiel sembró en quienes lo rodean. “Sos luz, sos abrazos, sos esa dulzura que sigue viva aunque no pueda tocarte”, escribió, en uno de los pasajes más conmovedores.

La carta también interpela al río, al que Rosana le pide que lo cuide y que sea piadoso, mientras asegura que lo sostiene con pensamientos, oraciones y un amor que “no se cansa ni se rinde”. El cierre resume el sentimiento que atraviesa a la familia desde hace dos semanas: “Mi corazón sigue abierto, esperanzado, creyendo que el amor siempre encuentra el camino”.

El posteo concluye con una frase que refleja el límite emocional al que empuja la espera: “14 días buscándote hermano, me voy a volver loca…”, una expresión cruda y sincera que resume el dolor de una familia que no pierde la fe y sigue reclamando respuestas.

Mientras continúa la búsqueda, el caso de Exequiel Vallejo mantiene en vilo a la comunidad tucumana, que acompaña con solidaridad y esperanza a una familia atravesada por la ausencia y el amor inquebrantable.