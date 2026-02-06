Un detenido y todos los elementos recuperados luego de un robo a un salón de fiestas

La Policía de Monteros esclareció un robo a un salón de eventos, con la detención de un hombre de 29 años y el secuestro de los elementos robados, tras un allanamiento en el barrio 150 Viviendas.

Efectivos de la Comisaría de Monteros, dependiente de la Unidad Regional Oeste, lograron esclarecer un robo ocurrido recientemente en un salón de eventos de la ciudad, tras una serie de tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor, detenerlo y recuperar la totalidad de los objetos sustraídos.

El hecho fue denunciado por un vecino de Monteros, quien alertó a las autoridades sobre el ingreso de un desconocido a su propiedad. A partir de la denuncia, personal policial inició un relevamiento minucioso de cámaras de seguridad de la zona, lo que resultó clave para individualizar al sospechoso y determinar su posible paradero.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el juez Marcos Javier Núñez Campero, integrante del Colegio de Jueces del Centro Judicial Monteros, ordenó una medida de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio 150 Viviendas.

Durante el operativo, los efectivos procedieron a la detención de un hombre de 29 años, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “robo agravado”. En el lugar también se secuestró una prenda de vestir que habría sido utilizada al momento de cometer el ilícito.

Las actuaciones fueron supervisadas por las máximas autoridades de la Unidad Regional Oeste y puestas en conocimiento del Ariel Zurita, quien avaló tanto la detención del imputado como el secuestro de los elementos recuperados. Tras la realización de las pericias correspondientes, los bienes serán restituidos a su legítimo propietario.