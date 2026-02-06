sábado 7 de febrero de 2026
Sorprendente tornado en Tafí del Valle: confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional


La tarde del jueves un fenómeno inesperado sorprendió a vecinos y visitantes de Tafí del Valle: un tornado en las Cumbres Calchaquíes, registrado en imágenes por Jorge Caliva y posteriormente confirmado por el observador meteorológico del SMN, Cristofer Brito.

El evento se produjo alrededor de las 19:30 horas, cuando las condiciones atmosféricas dieron lugar a la formación del embudo que pudo ser captado en fotografías y videos. Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales, generando asombro y preocupación por la intensidad del fenómeno en plena temporada estival.

La confirmación oficial por parte del Brito ratificó que se trató efectivamente de un tornado. Aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas, quienes divisaron el fenómeno natural, experimentaron preocupación.

Un detenido y todos los elementos recuperados luego de un robo a un salón de fiestas

