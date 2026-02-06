sábado 7 de febrero de 2026
6 Feb 2026

Se viene el fin de semana: ¿con o sin lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la provincia sigue bajo alerta amarilla y se esperan tormentas fuertes en determinadas franjas horarias, como viernes por la noche y sábado a la mañana.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 28°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 98%. El viento corre del sudoeste a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 12 km.

