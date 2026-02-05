Sigue vigente la restricción de circulación de camiones y colectivos en la ruta 307

Con el inicio de la temporada de verano y el incremento sostenido del tránsito hacia los Valles Calchaquíes, se encuentra vigente un reglamento especial de circulación sobre la Ruta Provincial 307.

La disposición comenzó a regir el pasado 12 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 2 de abril de 2026, período en el que históricamente se registra una fuerte afluencia de vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones.

Según lo informado por la Dirección Provincial de Vialidad Tucumán, el objetivo principal del esquema es mejorar la fluidez vehicular y reducir riesgos en un corredor clave para el turismo provincial, especialmente durante fines de semana, feriados y horarios pico.

En el caso de los vehículos de pasajeros, la normativa establece circulación libre todos los días, con intervalos de frecuencia de 10 minutos. No obstante, se aclara que los rodados podrán ser retenidos en los puestos de control para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa, una medida de carácter permanente durante toda la temporada.

Para los vehículos de gran porte, el régimen es diferenciado. De lunes a jueves, la circulación es libre con intervalos de frecuencia cada 5 minutos. En cambio, de viernes a domingos, rige una circulación restringida entre las 5:00 y las 23:00 horas, habilitándose nuevamente el tránsito de 23:00 a 5:00, también con intervalos de 5 minutos.

Desde Vialidad remarcaron que respetar estas disposiciones no solo contribuye a una circulación más ordenada, sino que también es clave para prevenir siniestros viales en una ruta de montaña que presenta curvas, pendientes y tramos de alta complejidad. Asimismo, se solicitó a conductores y transportistas planificar los viajes con antelación, atender la señalización y acatar las indicaciones del personal de control.

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de las normas es fundamental para que el camino hacia los Valles sea más seguro para todos, en una temporada donde el turismo vuelve a ser protagonista en la provincia.