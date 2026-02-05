Otro apagón afectó al sur tucumano y dejó sin luz a varias ciudades: EDET desconoce los motivos

Un apagón volvió a impactar en el sur tucumano y dejó sin energía eléctrica a Monteros, Concepción, Aguilares, Lules y otras localidades. EDET informó que se trató de una falla ajena a su operación y que aún se desconocen los motivos.

Un nuevo apagón volvió a generar complicaciones en el sur de Tucumán durante la tarde de este miércoles, afectando a miles de usuarios en distintas localidades de la provincia. El corte de energía se produjo alrededor de las 15:10 y alcanzó a ciudades como Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Juan Bautista Alberdi, La Cocha y zonas aledañas.

Según informó la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán (EDET), el incidente se originó por la salida de servicio de la Línea de Transporte en Alta Tensión “Independencia – Agua Blanca”, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico en las estaciones transformadoras ET Agua Blanca, ET Aguilares y ET Villa Quinteros.

Desde la empresa explicaron que, si bien se logró identificar la línea donde se produjo la falla, aún se desconocen las causas del desperfecto, ya que se trata de instalaciones que no dependen de su operación directa. “El incidente corresponde al sistema de transporte y es ajeno a nuestra operación”, indicaron en un comunicado oficial difundido a las 15:20.

El corte generó malestar entre los vecinos de las localidades afectadas, especialmente por la reiteración de apagones en los últimos días, en un contexto de altas temperaturas y elevada demanda eléctrica.

Finalmente, a las 15:43, la línea de alta tensión volvió a entrar en servicio, lo que permitió normalizar el suministro en las estaciones transformadoras ET Agua Blanca, ET Lules, ET Aguilares y ET Villa Quinteros. A las 15:50, EDET confirmó que el servicio se encontraba restablecido y que no se registraban cortes activos vinculados al incidente.