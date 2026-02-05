La Provincia impulsa una tecnicatura en gestión judicial y un esquema integral de formación estatal

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó una nueva reunión con autoridades de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para avanzar en la articulación institucional y en la construcción de una tecnicatura en Gestión Judicial, como parte de un esquema más amplio de formación para la función pública

El ministro mantuvo un nuevo encuentro de trabajo en continuidad con reuniones previas orientadas a fortalecer la formación y la profesionalización en el ámbito del Estado provincial, consolidando una agenda común entre ambas instituciones.

De la reunión participaron la directora académica de la Escuela Judicial del CAM, Adela Seguí; la secretaria de la Escuela Judicial, Isabel Rico; y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García. Durante el encuentro se profundizó la articulación entre la Escuela Judicial y el Ministerio de Gobierno y Justicia, con el objetivo de avanzar tanto en la creación de una tecnicatura en Gestión Judicial como en el diseño de un esquema integral de formación para la función pública.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado provincial, de los gobiernos locales y de los distintos actores que interactúan con el sector público, a través de una formación esencialmente práctica y basada en competencias. En ese marco, se analizó la posibilidad de crear, en el ámbito del Estado provincial, un instituto de formación para la función pública que pueda albergar distintas tecnicaturas vinculadas a áreas estratégicas como la gestión judicial, la administración pública, la actividad económica y la gestión territorial.

Al respecto, Seguí destacó que la iniciativa apunta a promover conocimiento situado y formación en competencias, poniendo en valor el saber y la experiencia de los técnicos y especialistas con los que cuenta el propio Estado. Asimismo, remarcó que se trata de un proyecto de construcción conjunta entre la Escuela Judicial y el Ministerio de Gobierno y Justicia, destinado tanto a quienes ya se desempeñan en la función pública como a quienes aspiran a incorporarse en el futuro.

El proyecto se encuentra en una etapa inicial de análisis y requerirá el trabajo articulado con las áreas correspondientes y los equipos técnicos del Estado, con el objetivo de consolidar una herramienta de formación estratégica que contribuya a mejorar la gestión pública y la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.

Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia se ratificó la decisión de continuar impulsando esta iniciativa como parte de una política institucional de largo plazo, alineada con una visión de Estado moderno, eficiente y cercano, en sintonía con los pilares fundamentales de gestión del gobernador Osvaldo Jaldo.