El pago del 80 % a estatales se extiende hasta el sábado 7 de febrero
La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, informa el cronograma de pagos de la parte complementaria del sueldo del mes de enero (80%) para empleados de la administración pública provincial.
MIÉRCOLES 04 DE FEBRERO
Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
Instituto Provincial de la Vivienda
Sistema Provincial de Salud (SIPROSA)
Sociedad Aguas del Tucumán
JUEVES 05 DE FEBRERO
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Educación – Establecimientos Provinciales
(Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25;
Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
VIERNES 06 DE FEBRERO
Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Poder Judicial (Centro Judicial Concepción; Centro Judicial Monteros; Corte Suprema de Justicia; Justicia de Paz Legal)
Poder Legislativo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
SÁBADO 07 DE FEBRERO
Asignaciones – Ex empleados de Talleres de Tafí Viejo
Comunas Rurales
Dirección de Recursos Hídricos
Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Ente Autárquico Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Desarrollo Productivo
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
Jubilados fuera de convenio
Municipios del Interior
Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
