El pago del 80 % a estatales se extiende hasta el sábado 7 de febrero

La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, informa el cronograma de pagos de la parte complementaria del sueldo del mes de enero (80%) para empleados de la administración pública provincial.

MIÉRCOLES 04 DE FEBRERO

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Instituto Provincial de la Vivienda

Sistema Provincial de Salud (SIPROSA)

Sociedad Aguas del Tucumán

JUEVES 05 DE FEBRERO

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Educación – Establecimientos Provinciales

(Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25;

Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)

VIERNES 06 DE FEBRERO

Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Poder Judicial (Centro Judicial Concepción; Centro Judicial Monteros; Corte Suprema de Justicia; Justicia de Paz Legal)

Poder Legislativo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

SÁBADO 07 DE FEBRERO

Asignaciones – Ex empleados de Talleres de Tafí Viejo

Comunas Rurales

Dirección de Recursos Hídricos

Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Desarrollo Productivo

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

Jubilados fuera de convenio

Municipios del Interior

Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

