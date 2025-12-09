Suba del boleto urbano: Cuándo empieza a regir el boleto de colectivo a $1.250

Tras la sanción del aumento (31%), el expediente fue enviado a la intendenta Rossana Chahla para su promulgación, paso necesario para que entre en vigencia. Fuentes oficiales señalaron que la normativa ya estaría firmada, pero falta su publicación en el Boletín Oficial. En caso contrario, podría aplicarse la promulgación ficta, que se concreta a los ocho días hábiles desde la comunicación del texto.

Los empresarios agrupados en Aetat esperan que el trámite se complete pronto, aunque tampoco manejan una fecha concreta. Además de la promulgación, resta la actualización del valor en las máquinas SUBE, un proceso que depende de la Nación y demora entre dos y tres días desde que la Intendencia solicita el cambio. Solo después de esa modificación los usuarios comenzarán a pagar $1.250.

El aumento también impactará en los servicios metropolitanos y rurales de la Provincia, que suelen ajustar sus tarifas en línea con la Capital, aunque no siempre con el mismo porcentaje.

La ordenanza fija también los montos del Abono Social, vigentes desde la promulgación:



-Abono de 88 viajes: 75% de la tarifa. Cada pasaje queda en $937,50; total: $82.500.

-Abono de 44 viajes: 80% de la tarifa. Cada viaje: $1.000; total: $44.000.

-Abono de 22 viajes: 80% de la tarifa. Total: $22.000.