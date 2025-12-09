Segundo mes en baja: la producción industrial tocó su peor nivel desde marzo

La actividad industrial atraviesa un nuevo retroceso. En octubre, la producción cayó por segundo mes consecutivo y profundizó el alejamiento del máximo alcanzado durante la gestión de Javier Milei. Según los datos oficiales difundidos por el INDEC, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una baja mensual del 0,8%, en un contexto atravesado por la incertidumbre política y económica en pleno proceso electoral.

Con este resultado, la serie desestacionalizada tocó su nivel más bajo desde marzo y quedó un 5% por debajo del pico registrado en noviembre del año pasado, cuando la industria había alcanzado su mejor desempeño desde el inicio del actual Gobierno.

Octubre estuvo marcado por un clima de cautela entre empresas e inversores, ante la expectativa por el resultado de las elecciones legislativas y su posible impacto en la política económica. Esa combinación de menor demanda, altos costos y postergación de decisiones de inversión se reflejó nuevamente en los números del sector manufacturero.

Sectores más golpeados

Dentro del informe del INDEC, se destacaron caídas significativas en ramas clave de la industria. El sector textil volvió a figurar entre los más afectados, presionado por la pérdida de poder adquisitivo y la competencia de productos importados. También la industria automotriz mostró un desempeño negativo, con menores niveles de producción vinculados tanto a la demanda interna como a dificultades en las exportaciones.

Otros rubros asociados al consumo masivo y a la construcción mostraron comportamientos dispares, aunque sin lograr compensar las bajas de los sectores líderes. El resultado general confirma que la industria sigue sin encontrar un piso firme de recuperación.

Un escenario todavía incierto

La nueva caída industrial refuerza las dudas sobre la velocidad de la reactivación económica. Si bien desde el Gobierno apuestan a que la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales sienten las bases para una mejora sostenida, los datos de corto plazo muestran que la actividad productiva continúa rezagada.

Con la industria funcionando por debajo de su potencial y lejos de los niveles alcanzados a fines de 2024, el desempeño de los próximos meses será clave para evaluar si el sector logra revertir la tendencia o si la recuperación deberá esperar a un escenario político y económico más despejado.