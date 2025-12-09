Fallo histórico en Monteros: Ordenan a una mujer cesar el hostigamiento digital contra su ex pareja

La resolución advierte sobre el impacto real, emocional y reputacional de las agresiones en redes sociales y ordena eliminar todas las publicaciones difamatorias.

La Justicia de Monteros dictó un fallo trascendente en materia de violencia digital al ordenar a una mujer que cese de forma inmediata el hostigamiento contra su ex pareja, a quien había agredido reiteradamente mediante publicaciones en redes sociales. La resolución fue emitida por la jueza de Familia y Sucesiones del Centro Judicial Monteros, Mariana Rey Galindo, doctora en Derechos Humanos, en el marco de un proceso de protección de persona.

El caso se inició luego de que la Defensoría de Violencia Doméstica y Motivos de Género presentara una denuncia en nombre del hombre —identificado como M.— quien señaló haber sido víctima de actos de violencia digital, simbólica y mediática. Según expuso, su ex pareja mantenía en redes sociales una “denuncia pública” con expresiones agraviantes y difamatorias, la cual continuaba siendo replicada en grupos abiertos de Facebook e Instagram pese a medidas previas ordenadas por la justicia.

M. relató que la difusión de ese contenido le generó un daño significativo, afectando vínculos familiares, su entorno laboral y su reputación. La jueza destacó que el impacto descrito era “real, actual y emocionalmente lesivo”, configurando un cuadro de violencia digital que demandaba protección urgente.

Rey Galindo sostuvo que este tipo de agresiones trascienden cualquier lectura basada en el género e involucran un daño que se define por su modalidad: exposición pública no consentida, viralización, permanencia online y efecto multiplicador sobre la honra y la dignidad personal. Por ello, afirmó que la tutela debe ser universal y que la violencia digital afecta derechos personalísimos de toda persona, sin distinción.

En su análisis, la magistrada citó la experiencia mexicana que dio origen a la Ley Olimpia, donde también se aplicaron medidas de protección en casos que involucraron a hombres como víctimas de difusión no consentida. Remarcó que el criterio central de la norma radica en la protección de la dignidad digital, concepto que incluye la defensa de la identidad, intimidad, privacidad y reputación frente al daño causado mediante tecnologías de la información.

El fallo ordena a la demandada abstenerse de cualquier acto que afecte la integridad física, psíquica, emocional, social o digital de M., y prohíbe expresamente publicar, mantener o difundir contenido referido a él en Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp o cualquier plataforma digital. También le impide emitir expresiones orientadas a “difamar, desacreditar, humillar, estigmatizar o menoscabar la dignidad” del denunciante.

Asimismo, la jueza dispuso una medida de reparación inmediata: la eliminación total de publicaciones, comentarios, estados, imágenes o mensajes —presentes o pasados— vinculados al hombre. Estas acciones, advirtió, buscan restituir la dignidad vulnerada y evitar la reiteración de hechos lesivos.

La demandada fue notificada de que el incumplimiento podrá derivar en nuevas investigaciones penales y sanciones más severas.

En Argentina, la denominada Ley Olimpia forma parte de la Ley 26.485, modificada para incluir la violencia digital. Aunque se originó con perspectiva de género para abordar agresiones hacia mujeres, el presente fallo destaca que su marco conceptual —la defensa de la dignidad digital— se extiende a cualquier persona afectada por agresiones tecnológicas.

El caso marca un precedente relevante en Tucumán y en el país, al afirmar que la violencia digital es un fenómeno transversal, que exige respuestas judiciales rápidas y una comprensión actualizada del daño que producen las tecnologías cuando son usadas como herramientas de agresión.

Este fallo abre un camino claro: la protección digital no distingue género. Defiende derechos fundamentales. Y ante la violencia en redes, el Estado debe actuar.