martes 9 de diciembre de 2025
9 Dic 2025

Calor y Lluvias: Así estará el tiempo en Tucuman durante la semana

Días con mezcla de sol, nubes y precipitaciones.

Llega la segunda semana de Diciembre y viene de compañía con nuestra amiga la humedad, que se mantendrá con nosotros, sumado a ellos el pasaje de pequeños pulsos de aire fresco darán lugar a algunas precipitaciones.

➡️ MARTES 09: Cielos despejados a parcialmente nublados. Mínimas de 18° y máximas de 30°. 🌤
➡️ MIERCOLES 10: Cielos parcialmente nublados. Inestable en la tarde y noche sobre zonas de montaña y pedemonte. Mínimas de 20° y máximas de 33°. 🌦
➡️ JUEVES 11: Nubosidad variable. Chaparrones y tormentas en la tarde y noche. Mínimas de 20° y máximas de 28°. ⛅️⛈️
➡️ VIERNES 12: Cielos parcialmente nublados a poco nubosos. Inestable en la madrugada. Mínimas de 19° y máximas de 30°.

El sábado no esperamos lluvias, y el domingo estará inestable en la tarde.

