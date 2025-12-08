Vuelve el  “Trencito“ a Monteros: Estas serán las estaciones de salida durante el periodo navideño

La magia de la Navidad vuelve a sentirse en cada rincón de Monteros con una nueva edición del Tren Navideño, una propuesta gratuita impulsada por la Municipalidad local y el Honorable Concejo Deliberante. Durante casi un mes, el pequeño tren recorrerá plazas y barrios llevando alegría, música y espíritu festivo a cientos de familias.

La ciudad de Monteros ya se prepara para vivir una de las actividades más esperadas por los niños y niñas: el regreso del Trenciyo, que iniciará su recorrido este domingo 8 de diciembre, abarcando diferentes plazas y espacios públicos hasta el 6 de enero. La iniciativa, totalmente gratuita, busca acercar el espíritu navideño a cada barrio, permitiendo que los más chicos disfruten de un paseo especial en el marco de las celebraciones de fin de año.

El cronograma incluye más de 20 estaciones distribuidas estratégicamente, permitiendo que cada jornada el Trencito Navideño llegue a puntos diferentes de la ciudad. El horario será el mismo durante toda la temporada: de 20:30 a 00:30.

Salidas del 8 al 15 de diciembre:

– Plaza Los Inmigrantes (8 dic)

– Plaza Barrio San Martín (9 dic)

– Plaza Barrio Alberdi (10 dic)

– Plaza Barrio Arcoiris (11 dic)

– Plaza Barrio Modelo (12 dic)

– Plaza Bernabé Aráoz (13 y 14 dic)

– Plaza Barrio El Tejar (15 dic)

Salidas del 16 al 23 de diciembre:

– Parque 28 de Agosto (16 dic)

– Plazoleta Barrio Eucalipto (17 dic)

– Plazoleta Barrio 50 Viviendas (18 dic)

– Plazoleta Barrio Villa Alcira (19 dic)

– Plaza Bernabé Aráoz (20 y 21 dic)

– Plazoleta Barrio Omodeo (22 dic)

– Plazoleta José Hernández (23 dic)

Salidas del 26 de diciembre al 6 de enero

– Plazoleta de la Música (26 dic)

– Plaza Bernabé Aráoz (27 y 28 dic)

– Plazoleta Mutual (29 dic)

– Cancha del Matadero (30 dic)

– Plazoleta Electo Urquizo (1 ene)

– Plazoleta Barrio Aeroclub (2 ene)

– Plazoleta Barrio Monteros Viejo (5 ene)

– Plaza Barrio Belgrano (6 ene)

El Tren Navideño se convierte así en un símbolo de unión y celebración, llevando alegría a cada barrio y haciendo que la magia de la Navidad llegue a todos.