Liga Argentina: Monteros Vóley cerró una gira positiva en San Juan y trepó al cuarto puesto

Monteros Vóley completó una sólida actuación en el Tour de la Liga de Voleibol Argentina disputado en San Juan, donde cosechó dos triunfos importantes ante River Plate y Defensores de Banfield, y cayó ante el bicampeón actual, Ciudad Vóley. Con estos resultados, el conjunto dirigido por Leonardo Patti escaló al cuarto lugar de la tabla y reafirma su crecimiento en la temporada.

El debut fue con un valioso triunfo por 3-1 frente a River Plate, en un partido de alta intensidad que terminó con parciales de 25-22, 25-21, 35-37 y 25-20. El sanjuanino Federico Pereyra tuvo una actuación sobresaliente y fue nuevamente el goleador del equipo, esta vez con una producción extraordinaria de 38 puntos.

En su segunda presentación, el “Naranja” se midió contra Ciudad Vóley, actual bicampeón argentino, que impuso condiciones y se llevó el encuentro por 3-0 (19-25, 19-25 y 17-25). Aun así, Nahuel Rojas y Pereyra lograron destacarse en ataque, ambos con 10 puntos.

La recuperación llegó el domingo, cuando Monteros venció 3-1 a Defensores de Banfield con parciales de 25-21, 23-25, 25-19 y 25-18. Otra vez, Pereyra fue decisivo: anotó 21 puntos y cerró un Tour brillante con 69 conquistas, consolidándose como la principal figura ofensiva del equipo.

Tras el regreso a Tucumán, el plantel retomará los entrenamientos este martes y el miércoles viajará a Buenos Aires para disputar la Copa ACLAV. El torneo otorgará dos plazas para el Sudamericano 2026, certamen al que Monteros Vóley aspira volver por tercera vez en su historia, luego del recordado cuarto puesto conseguido en Uberlândia.

El equipo del Barrio Mutual llega en un gran momento, con confianza y expectativas altas para lo que viene en el calendario nacional e internacional.