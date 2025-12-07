Por las lluvias, Monteros reprogramó el lanzamiento de la temporada turística “Mi Linda Monteros”

La Municipalidad confirmó que la decisión se tomó por razones de seguridad ante el mal tiempo que afecta a la ciudad.

Debido a las malas condiciones climáticas registradas desde las primeras horas de este domingo, la Municipalidad de Monteros informó la suspensión del evento previsto para lanzar oficialmente la Temporada Turística 2026 “Mi Linda Monteros”.

La medida fue adoptada ante la presencia de la lluvia, que impiden garantizar el normal desarrollo de una actividad masiva y al aire libre, resguardando la seguridad del público, artistas y trabajadores.

El evento, que incluía la puesta en valor del Mercado Cultural Municipal, el lanzamiento turístico en calle Colón y la presentación estelar de la Banda Sinfónica de Tucumán, fue reprogramado para mañana lunes 8 de diciembre, manteniendo los mismos horarios y actividades:

Cronograma confirmado para el lunes 8 de diciembre:

19:30 h – Puesta en valor del Mercado Cultural Municipal y apertura de la Sala de Exposiciones Rodolfo Bulacio .

– Puesta en valor del y apertura de la Sala de Exposiciones . 21:00 h – Lanzamiento oficial de la temporada turística “Mi Linda Monteros” con intervenciones artísticas en calle Colón (1° y 2° cuadra).

– Lanzamiento oficial de la temporada turística con intervenciones artísticas en calle Colón (1° y 2° cuadra). 21:30 h – Presentación de la Banda Sinfónica de Tucumán, como cierre de la jornada cultural.

Las autoridades municipales destacaron que el objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar del evento en condiciones óptimas, sin riesgos y con la puesta en escena prevista originalmente.

La invitación permanece abierta para toda la comunidad monteriza y para quienes visitan la ciudad en este fin de semana largo.

Mañana, Monteros vivirá su noche de arte, cultura y turismo.