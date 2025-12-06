Sensacional actuación: el monterizo Álvaro Corrales entre los mejores 15 del mundo en Dubái

El Mundial de Aguas Abiertas que se disputa en Dubái tuvo este viernes una de las actuaciones más destacadas para la delegación argentina: Álvaro Corrales, nadador de Monteros, brilló en su categoría (+50) y se ubicó en un meritorio 13° puesto, quedando a un paso del Top 10 en una competencia de altísimo nivel.

El atleta describió una jornada inolvidable, marcada por la emoción y la magnitud del evento. “Sabíamos que iba a ser algo muy lindo, pero no hay cómo explicarlo”, confesó aún conmovido. “Después de llegar a la meta y ya pasados 40 minutos, me emocionaba de la nada y me saltaban las lágrimas. Es una locura lo que se vive acá”.

El Mundial reunió nadadores de todos los rincones del planeta: Kazajistán, India, Australia, Rusia, México, entre otras delegaciones. Un auténtico cruce internacional de talentos que potencia cada brazada.

Corrales analizó su rendimiento con detalle. Su objetivo inicial era meterse entre los 10 mejores, y si bien quedó muy cerca, su satisfacción es enorme: “Me sentí muy bien. La largada fue muy difícil, porque somos muchísimos nadadores. Cuando entré al agua, en una de esas patadas tragué agua, pero por suerte me acomodé rápido. Los primeros 300 metros fueron duros por el amontonamiento, pero después cada uno encuentra un espacio”.

Ya estabilizado en el ritmo de carrera, el monterizo se ubicó detrás de un pelotón de nadadores internacionales y consiguió sostener un 100% de esfuerzo durante todo el trayecto. “Di absolutamente todo lo que podía dar. Me salió un excelente resultado y un tiempo muy bueno, no me lo imaginaba”, celebró.

La llegada a la meta fue, para él, “una cosa de locos”: el marco, el público, las banderas y el clima mundialista coronaron una actuación que quedará grabada en su memoria y en la del deporte de Monteros.

Este sábado será el turno de los otros representantes argentinos, entre ellos Gustavo Olea y Álvaro Corrales (h), quienes también buscarán destacarse en un certamen que reúne a la élite de las aguas abiertas.

El Mundial continúa y Monteros ya tiene motivos para inflar el pecho: Álvaro Corrales demostró que está a la altura de los grandes escenarios.