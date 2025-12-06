Finales de la Super Liga de Monteros: tres partidos decisivos para cerrar el año futbolero

La Super Liga de Monteros tendrá este su gran jornada de finales, con tres partidos que concentrarán la atención de todo el fútbol barrial y amateur del departamento. La cancha de Soldado Maldonado será el escenario donde se resolverán los últimos capítulos de un torneo que creció en convocatoria, competitividad y color en cada fecha.

El primer duelo del día está programado para las 15:45, cuando Asociación San Carlos y La Cantera se enfrenten por el tercer y cuarto puesto. Dos equipos que realizaron un gran campeonato buscarán cerrar su participación con una victoria que les dé un lugar en el podio.

A las 17:30 llegará la primera final del día con un choque que despierta expectativas en toda la comunidad futbolera: Entre Fría Silva y El Fuerte Matadero FC se medirán en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto. Será un partido clave para coronar al campeón barrial, una instancia que suele dejar historias, emociones y grandes actuaciones individuales.

La jornada se cerrará con la gran final, pactada para las 19:30, entre Pelocos FC y Naranjito Junior, en un encuentro que promete ser de alto voltaje futbolístico. Ambos equipos llegan en gran nivel y con un fuerte respaldo de sus hinchas, lo que anticipa un encuentro vibrante y un cierre de campeonato a puro festejo.

Las entradas serán populares, con el objetivo de que más familias y simpatizantes puedan acompañar esta fiesta del deporte monterizo. La organización espera un marco multitudinario para despedir el año con fútbol del bueno.