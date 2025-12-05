Mundial 2026: Argentina ya conoce a sus rivales del Grupo J tras el sorteo en Washington

La Copa del Mundo 2026 comenzó a tomar forma definitiva. Este mediodía, en Washington, la FIFA realizó el sorteo que terminó de conformar los 12 grupos del torneo más grande de la historia. Para la Selección Argentina, el resultado dejó un panorama claro: compartirá el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania, en ese orden de presentación.

Si bien la fase de grupos ya quedó definida, aún resta conocer oficialmente las sedes y los horarios de cada partido. Según la agenda preliminar, la FIFA anunciará mañana el calendario completo. De todos modos, trascendió que los primeros encuentros de la Albiceleste podrían disputarse en San Francisco, Kansas City y Dallas, aunque estos escenarios permanecen sujetos a ajustes finales.

Qué le espera a la Selección en el Grupo J

La Argentina, clasificada como cabeza de serie del bombo 2, ya sabía que no podía cruzarse en primera fase con ninguno de los anfitriones ni con los líderes del bombo 1: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Con los rivales definidos, ahora el cuerpo técnico de Lionel Scaloni podrá comenzar a diagramar el camino estratégico. Si la Selección se ubica primera en el grupo, enfrentará en 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Si finaliza segunda, su rival será el ganador del mismo Grupo H.

Y en caso de acceder como uno de los mejores terceros, jugará ante un líder de zona.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, UEFA D

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, UEFA A

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, UEFA C

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, UEFA B

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff FIFA 2

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Playoff FIFA 1

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

Con el cuadro completo, comienza la cuenta regresiva para un Mundial histórico: 48 selecciones, más sedes, más partidos y un desafío mayor para quienes sueñan con levantar la copa. Argentina ya conoce a sus rivales. El camino está marcado. Ahora empieza otra historia.