Misa con intención especial para las víctimas de bullyng en barrio Ñuñorco

La comunidad católica de Monteros vivirá un fin de semana cargado de fe y actividades especiales en el marco de la novena en honor a la Virgen del Valle y de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, una de las celebraciones marianas más importantes del calendario litúrgico.

En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el barrio Ñuñorco se llevará adelante este viernes 5 de diciembre, a las 20:00, una misa con intención especial por los jóvenes que atraviesan situaciones de bullying, ansiedad, depresión y pánico. La jornada incluirá una oración de sanación destinada a acompañar a las familias y brindar contención espiritual ante problemáticas que hoy atraviesan a numerosos adolescentes del departamento.

La imagen de la Virgen del Valle, profundamente venerada en Tucumán y el NOA, será el símbolo central de esta convocatoria que invita a la comunidad a unirse en oración y participación activa durante la novena.

Además, el lunes 8 de diciembre se celebrará la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, una festividad tradicional que moviliza a miles de fieles en todo el país. Para esa jornada, la parroquia organizó un cronograma de misas en diferentes capillas y comunidades de Monteros, con la siguiente agenda:

Misas del 8 de diciembre

• 07:00 – Huasa Pampa

• 08:00 – Los Costillas

• 09:30 – El Sõñador

• 11:30 – UP3

• 18:00 – Yonopongo

• 19:00 – El Cercado

• 20:00 – Capitán Cáceres

• 21:00 – Sede Parroquial

Las celebraciones buscan acompañar a las distintas comunidades rurales y urbanas del departamento, fortaleciendo los espacios de encuentro y oración en vísperas del inicio del tiempo de Adviento.

Desde la parroquia invitaron a los vecinos a participar de cada una de las actividades preparadas para estos días, destacando la importancia espiritual y comunitaria de estas fiestas marianas profundamente arraigadas en el sentimiento popular monterizo.