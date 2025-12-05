Alerta por tormentas en la tarde de este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el sistema de alerta temprana y advierte posibles tormentas fuertes en la zona baja de Monteros, por la tarde-noche. Las lluvias aisladas estarán presentes dentro de las próximas 48 horas.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 30°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 87%. El viento corre del noroeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.