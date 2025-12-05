Alerta naranja por tormentas fuertes para Tucumán: ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias intensas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que abarca a Monteros y a una extensa franja de departamentos de la provincia. El aviso incluye a Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, Río Chico, Juan Bautista Alberdi, Tafí Viejo y Lules.
Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con un combo de fenómenos que puede generar complicaciones durante todo el fin de semana.
Qué se espera según el SMN
Las tormentas estarán acompañadas por:
- Precipitaciones abundantes en cortos períodos
- Granizo en forma aislada
- Actividad eléctrica frecuente
- Ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h
- Acumulados de lluvia entre 40 y 70 mm, con posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales
El alerta será más intenso este viernes y sábado, mientras que el domingo continuarán las condiciones inestables pero en descenso gradual.
Zonas alcanzadas
La alerta incluye:
- Monteros (zonas bajas)
- Burruyacú
- Capital
- Cruz Alta
- Famaillá
- Graneros
- La Cocha
- Leales
- Simoca
- Trancas
- Yerba Buena
- Chicligasta (zonas bajas)
- Juan B. Alberdi (zonas bajas)
- Río Chico (zonas bajas)
- Tafí Viejo (zonas bajas)
- Lules (zonas bajas)
Recomendaciones oficiales
El SMN pide extremar precauciones:
- Mantenerse informado por canales oficiales
- Evitar circular si no es necesario
- No refugiarse bajo árboles
- Asegurar objetos que puedan volarse
- Desenchufar aparatos eléctricos ante posibles inundaciones internas
- Alejarse de zonas anegadas
Las autoridades de Defensa Civil provincial también pidieron especial atención a quienes viven cerca de ríos, canales o zonas bajas propensas a anegamientos.
La situación continuará siendo monitoreada minuto a minuto. En caso de nuevas actualizaciones, las autoridades las informarán de inmediato.