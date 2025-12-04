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4 Dic 2025

Sigue el pago del 80% a estatales del mes de noviembre

El cronograma finaliza el sábado, con comunas rurales, educación y entes autárquicos.

De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, continúa el pago del sueldo de noviembre para los trabajadores estatales.

Parte complementaria (80%)

Jueves 4 de diciembre:

- Administración Central

-Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

- Defensoría Del Pueblo

- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo

-Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)

Viernes 5 de diciembre:

-Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

-Tribunal De Cuentas

-Tribunal Fiscal De Apelación

-Poder Legislativo

-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

-Ministerio Público Fiscal

-Ministerio Pupilar Y De La Defensa

-Jubilados Fuera De Convenio

-Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas

-Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafí Viejo

Sábado 6 de diciembre:

- Comunas Rurales

- Municipios Del Interior

-Dirección Recursos Hídricos

-Ente Autárquico Tucumán Turismo

-Ente Cultural De Tucumán

-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

-Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)

-Instituto Desarrollo Productivo

-Ente Infraestructura Comunitaria

-Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol

-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa

-Educación Establecimientos Públicos De G E S T I O N Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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