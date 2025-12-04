Sigue el pago del 80% a estatales del mes de noviembre
El cronograma finaliza el sábado, con comunas rurales, educación y entes autárquicos.
De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, continúa el pago del sueldo de noviembre para los trabajadores estatales.
Parte complementaria (80%)
Jueves 4 de diciembre:
- Administración Central
-Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- Defensoría Del Pueblo
- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
-Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
Viernes 5 de diciembre:
-Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
-Tribunal De Cuentas
-Tribunal Fiscal De Apelación
-Poder Legislativo
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
-Ministerio Público Fiscal
-Ministerio Pupilar Y De La Defensa
-Jubilados Fuera De Convenio
-Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas
-Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafí Viejo
Sábado 6 de diciembre:
- Comunas Rurales
- Municipios Del Interior
-Dirección Recursos Hídricos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural De Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol
-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
-Educación Establecimientos Públicos De G E S T I O N Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)