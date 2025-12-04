miércoles 23 de septiembre de 2026
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4 Dic 2025

Muestra Anual de la Tercera Edad: arte, movimiento y encuentro en la plazoleta de barrio Belgrano

La Coordinación de la Tercera Edad y la Escuela de Arte Popular invitan a compartir una jornada abierta con actividades y producciones realizadas por adultos mayores.


El próximo jueves 11 de diciembre, la plazoleta del barrio Belgrano será escenario de la Muestra Anual organizada por la Coordinación de la Tercera Edad y la Escuela de Arte Popular, con el acompañamiento de la Municipalidad de Monteros.

El evento comenzará a las 19:30 h y reunirá a vecinos, familiares y por supuesto a los participantes de los distintos talleres que se desarrollaron durante el año. Esto último, podrán mostrar los aprendido, pero sobre todo celebrar los propios desafíos superados.

La propuesta incluye demostraciones de educación física, yoga, crochet, escultura y producciones navideñas, realizadas por adultos mayores que participan activamente en los espacios formativos y recreativos del programa.

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