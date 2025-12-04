Jaldo encabezó una reunión con Lisandro Catalán para abordar la agenda política de la provincia

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este jueves en su despacho de Casa de Gobierno a Lisandro Catalán, director titular de YPF y presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, en una reunión que profundizó temas de la agenda institucional, política y electoral de la provincia.

En ese marco, el mandatario provincial destacó la importancia de mantener un diálogo fluido con representantes de distintos sectores políticos. Valoró el carácter institucional del encuentro y afirmó que este tipo de articulación favorece la estabilidad democrática: “Siempre que quienes ocupamos roles institucionales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, mantengamos este tipo de diálogo, será muy importante para la Argentina en general y para nuestra provincia en particular”.

Jaldo también recordó que la relación con Catalán viene sosteniéndose desde los primeros meses de gestión del actual Gobierno nacional: “Con Lisandro hemos tenido una muy buena relación institucional desde el comienzo de la gestión, al igual que con Guillermo Francos, quien fue jefe de Gabinete en la primera etapa del Gobierno nacional”, sostuvo.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la reforma del sistema electoral en Tucumán. En ese contexto, el Gobernador pidió prudencia ante los debates públicos y recordó que aún no existe una definición formal por parte del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura. “La Provincia de Tucumán no ha resuelto nada en cuanto a su sistema electoral. Emitir una opinión hoy es adelantarse, porque todavía no se ha definido nada”, explicó.

Al profundizar sobre los criterios que, según su visión, deben orientar la discusión legislativa, Jaldo remarcó la necesidad de trabajar dentro del marco que establece la Constitución provincial. En ese contexto, enfatizó: “Hay que sacar el mejor sistema electoral posible porque como tenemos decisiones políticas también hay limitaciones constitucionales y, en ese sentido, nos tenemos que manejar dentro de ese marco, de las decisiones y de las aspiraciones políticas electorales que podamos tener y de los límites que nos pone la Constitución de la provincia de Tucumán”.

Asimismo, el mandatario insistió en que la futura reforma no debe limitarse únicamente al mecanismo de votación. Explicó que existen aspectos clave pendientes de análisis, como la ficha limpia y el acceso a la información pública. “La reforma no es solo electoral ni solo del sistema de votación; también debemos tratar otros temas, como la ficha limpia en Tucumán y el acceso a la información pública. Es una reforma general que comprende varios puntos y no únicamente cómo se vota”, señaló.

El Gobernador también se refirió al cronograma electoral y aclaró que la provincia cuenta con tiempo suficiente para debatir con profundidad todas las propuestas. “Las elecciones son en 2027 y tenemos todo el año 2026 para seguir trabajando. No hay que apurarse; hay que caminar con tranquilidad para sacar las mejores reformas en cada uno de los temas”, remarcó.

Luego de la exposición del mandatario, Catalán describió su perspectiva sobre la agenda provincial y el objetivo de promover un sistema electoral más simple y transparente. Afirmó que la boleta única de papel representa una herramienta eficaz para modernizar el proceso y señaló que su experiencia en el Gobierno nacional reforzó esa convicción. “Pudimos implementar rápidamente una ley que fue un éxito total, donde vimos la practicidad y la transparencia”, recordó.

Por último, el dirigente libertario explicó también que aguardará el tratamiento legislativo de los proyectos vinculados a la reforma. Consideró necesario evaluar si las iniciativas que se presenten implican transformaciones auténticas y advirtió que rechazará aquellas que modifiquen aspectos superficiales sin impacto real. “Toda ley que signifique un cambio para que en el fondo no cambie nada, la vamos a criticar y rechazar de cuajo”, señaló.