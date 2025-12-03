El gobierno asistirá con 1.000 millones de pesos al plan interzafra provincial

El acta acuerdo fue firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y los gremios de Fotia, Feia, Uatre y Stia. De acuerdo a los establecido beneficiará a 5.500 trabajadores.

El Poder Ejecutivo de Tucumán a través del gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó este miércoles un acta acuerdo con la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores Rurales (UATRE), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) para que los trabajadores reciban un subsidio por los planes interzafra en los meses diciembre de este año y enero del 2026.

El acuerdo beneficiará a alrededor de 5.500 trabajadores. De acuerdo a los establecidos se desembolsará 1.000 millones de pesos en los dos meses.

El acta acuerdo establece que “tomando real conocimiento del momento que atraviesan estos trabajadores y con el fin de preservar la paz social, y preservar la paz y salud de los trabajadores, y teniendo en cuenta la actual situación financiera de la provincia se reconoce la ayuda financiera a estos sectores”.

Acompañaron al Primer Mandatario el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Trabajo, Andrés Galván; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; Roberto Palina y Sergio Ogas (FOTIA); el secretario de Acción Social de STIA, Claudio Romero Pereyra; Germán Ferrari (UATRE) y Juan Correa (FEIA).

Diálogo permanente

Durante la reunión, el mandatario destacó la continuidad del diálogo con los sectores productivos y sindicales y subrayó la importancia de sostener políticas públicas que resguardaran el empleo en las economías regionales.

Jaldo afirmó que el Gobierno provincial mantuvo una presencia activa en cada etapa del ciclo productivo. “Siempre el Estado provincial está presente en las diferentes actividades, tanto del sector industrial como del sector trabajador”, expresó y señaló que esa intervención se extendió desde el inicio de la zafra y recordó que, en numerosas oportunidades, la Provincia actuó como mediadora en los procesos paritarios.

“Este es un tema exclusivamente entre privados y los trabajadores de la actividad. Pero el este gobierno, sin embargo, ayuda a acercar las partes en las paritarias y garantiza que el acuerdo se cumpla”, sostuvo Jaldo.

El Gobernador remarcó que la Provincia acompañó el proceso productivo incluso una vez finalizada la zafra, etapa en la que un gran número de trabajadores quedó sin alternativas laborales. “En el momento que ya finalizó la zafra, donde los trabajadores nuestros no tienen otras alternativas. Ustedes saben que Tucumán no es una provincia que tiene regalías por minería ni por litio ni por petróleo. Es una provincia que vive exclusivamente de nuestras economías regionales”, explicó.

Jaldo planteó que la gestión debía sostener la articulación con los sectores productivos para resguardar el empleo. “Por eso es que al trabajo conjunto siempre hay que seguir haciéndolo de la misma manera, desde el comienzo hasta el final, porque cada una de las zafras tiene sus particularidades. No todas son las mismas. Por ahí hay una cuestión climática que influye, por ahí hay cuestiones de mercado que influyen, y por ahí tenemos zafras más buenas que otras, pero siempre los protagonistas somos los mismos, y siempre nuestra obligación y responsabilidad es preservar el eslabón más chico de esta cadena productiva, que es el trabajador”, afirmó.

Rol de gremios

El mandatario reconoció el rol de los gremios en el acompañamiento cotidiano de los trabajadores. “Ustedes son los que están permanentemente a la par de cada uno de ellos. Por eso, la verdad que yo los debo felicitar, y sobre todo en estos momentos difíciles que vive la Argentina, y que Tucumán no está exento”, expresó. “Hoy tenemos que estar más cerca que nunca de los trabajadores, y hoy también tenemos que ayudar a cuidar la fuente de trabajo”, añadió.

Azucar: campaña extendida

Al evaluar la temporada, Jaldo señaló que la actividad azucarera atravesó una campaña extendida derivada del volumen de materia prima. “En el azúcar hemos tenido una zafra, primero, prolongada, con lo cual eso dio un poco más de trabajo a la gente, dio un poco más de trabajo a los contratistas, dio un poco más de trabajo a todos los que pertenecen directa o indirectamente a la actividad azucarera”, indicó. Respecto de la actividad limonera, sostuvo que la campaña inició en mejores condiciones que el año anterior, con menor stock y algunos mercados recuperados. “De la mitad hacia adelante se mejoró un poco la situación, en cuanto al precio, en cuanto a la demanda, en cuanto a los mercados”, aseguró.

El gobernador planteó que la articulación entre el Estado y las actividades privadas resultó determinante para mantener el nivel de empleo. “No todas son pálidas, pero eso lo hemos logrado porque trabajamos en equipo, y hay que entender que el Estado provincial y las diferentes actividades productivas privadas tenemos que ir de la mano, en las buenas y en las no tan buenas”, afirmó.

Traslado a otras provincias

Jaldo también se refirió a la situación de los trabajadores que se desplazaron hacia otras provincias para incorporarse a cosechas y temporadas. Solicitó que ese proceso se realizara con organización. “Eso también le pido que lo hagamos lo más ordenadamente posible, que cuando van a otras provincias, si la gente no va con trabajo, por ahí tienen que estar en una plaza, tienen que estar en condiciones por ahí desfavorables, y seguramente lo estamos intentando ayudar, pero por ahí, por ayudar, capaz que lo perjudicamos”, advirtió. Recalcó la importancia de mantener una buena relación interprovincial para garantizar la continuidad de esas oportunidades laborales.

Finalmente, Jaldo llamó a sostener la coordinación entre todos los sectores de la producción. “Las cosas las tenemos que hacer ordenadas, las tenemos que hacer prolijas, porque nuestra gente necesita del trabajo para llevar el pan dignamente a su familia. Y somos nosotros los responsables principales que tenemos que tratar que ellos cumplan ese objetivo”, concluyó.

Voluntad política

A su turno Amado destacó la decisión del Poder Ejecutivo de garantizar la continuidad del acompañamiento provincial. “Gracias a la voluntad política, la decisión que ha tomado el gobernador, se va a otorgar en nuestra provincia”, expresó. Señaló que al sumar a las cuatro organizaciones “más de 5.500 son los beneficiarios, representados por sus autoridades, secretarios gremiales, acompañados por los delegados”.

Amado remarcó que la Provincia mantuvo el diálogo permanente con los gremios y afirmó: “Siempre estamos en contacto por un tema, por otro, pero esa es la disposición y la idea del gobernador, que siempre tengamos, más allá de estos momentos que son especiales, centrales, muchas veces, más que nada, en esta época del año, cuando los trabajadores han terminado la zafra”.

El funcionario recordó que el Ministerio de Economía había presentado horas antes un balance de la actividad azucarera y citrícola. En relación a FEIA, explicó que su alcance incluía sectores de la industria de la alimentación y que parte de sus afiliados quedaban fuera de los programas nacionales. “Van a poder acceder a aquellos que no están contemplados por directivas o porque no ingresan al Plan Interdocencia Nacional. La provincia siempre se hace cargo de esos compañeros, compañeras, que necesitan de ese auxilio, sobre todo en estos meses que son tan sensibles, diciembre y enero”, aseguró.

Amado indicó que el monto establecido para la asistencia fue actualizado. “El monto del año pasado ha sido actualizado de acuerdo a la inflación, el gobernador consideró esa decisión, así que van a poder tener un poquito más aquellos que ustedes, a su criterio, van a confeccionar las listas después de la firma de estas actas correspondientes”, sostuvo.

El ministro valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y las organizaciones gremiales y subrayó la necesidad de sostener una posición unificada para continuar gestionando ante organismos nacionales. “Unidos, necesitamos un gobernador al cual ustedes nos han acompañado siempre y que se sienta respaldado para que en la Nación pueda seguir pidiendo y exigiendo lo que Tucumán necesita y merece y le corresponde por ley”, afirmó.

Agradecimiento

Ferrari explicó que el acuerdo permitió incluir a quienes no reunieron los requisitos exigidos por Nación. “La verdad, solo palabras de agradecimiento para el Gobernador, que se hace cargo de este cupo del trabajador que ha quedado excluido del plan de intercosecha”, señaló tras la firma del acta.

El dirigente precisó que se trató de “un subsidio que se le da a UATRE por los meses de diciembre y enero, para los trabajadores que han quedado excluidos del programa de intercosecha”. Recordó que el beneficio nacional se había pagado “el día veintiuno de julio” y destacó que el aporte provincial permitiría asistir a quienes quedaron fuera. Explicó que los trabajadores excluidos no habían “cumplimentado con los requisitos que tiene el programa en sí”, como acreditar entre tres y diez meses de actividad.

Ferrari informó que el primer cruce de padrones estimó “cuatro mil trabajadores que han quedado afuera”, aunque señaló que restaba recibir listados adicionales. “Con esto nosotros vamos a cubrir a la mayoría de esos trabajadores, y seguramente con el subsidio que vamos a recibir el próximo mes también vamos a tratar de llegar a todos”, afirmó. Indicó que el monto aún no había sido determinado, debido a que el gremio debía “hacer ese análisis, ver qué más o menos le…”. Subrayó que el padrón nacional incluía “treinta y cinco mil trabajadores en esos cuatro padrones”.

Respecto al sector, el referente de UATRE evaluó que la campaña “ha sido casi igual que todos los años” y consideró que la actividad mostró una mejora respecto al año previo. Adelantó que el gremio ingresaría en paritarias en febrero y expresó la expectativa de que “esa bonanza también nos llegue a los trabajadores”. Asimismo, aclaró que el subsidio provincial “se da todos los años” durante diciembre y enero, hasta el reinicio de la actividad en febrero.

Trabajadores transitorios

Por su parte Palina, secretario general de FOTIA, confirmó que las entidades vinculadas a la actividad azucarera participaron de la firma del convenio. “Estuvimos todas las entidades vinculadas a la actividad azucarera mayormente, el gremio de UATRE, conjuntamente con FEIA. Así que firmamos el convenio por los meses que no va a asistir el gobierno de la provincia, tanto se haga cargo del Ministerio de Trabajo de la Nación”, manifestó. Indicó que el acuerdo cubriría diciembre y parte de enero, hasta que Nación retomara el pago de los planes.

Palina explicó que el monto del beneficio aún no estaba definido y que se trataría de “un monto global para las actividades provinciales, para los gremios, y los cuales cada gremio se divide de acuerdo a la cantidad de trabajadores”, con actualización “de acuerdo al incremento de la inflación respecto al año pasado”. Aclaró que “la provincia se hace cargo del monto total hasta que el Ministerio de Trabajo de la Nación, a partir de enero o febrero, se haga cargo de los planes”.

Sobre el universo alcanzado, señaló que serían beneficiarios “los trabajadores transitorios”, incluidos los de FOTIA, FEIA, UATRE y Alimentación.

El dirigente evaluó que la campaña azucarera presentó buenos indicadores laborales. “Este año, sí, ha sido una buena campaña en materia azucarera”, afirmó, aunque advirtió que el precio del azúcar no acompañó los resultados productivos. Destacó que Tucumán y el país registraron “una importante producción récord”, lo que implicó mayor cantidad de días trabajados y permitió que los trabajadores accedieran a vacaciones, medio aguinaldo y liquidación final.

Finalmente, Palina evitó pronunciarse sobre la posible venta del ingenio Concepción. “Ha sido hablada desde hace dos años atrás, y hasta ahora solo se ha quedado en eso. Nosotros ya no queremos hablar de este tema hasta tanto no se oficialice alguna negociación, porque todos son trascendidos”, sostuvo.