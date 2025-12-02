Jornadas con humedad e inestables

El ambiente húmedo continúa presente durante esta semana en Tucumán con un paulatino aumento de las temperaturas.

➡️ MARTES 02: Cielos con nubosidad variable. Lluvias y lloviznas con mejoras temporarias (algunos momentos del día en que no lloverá). Mínimas de 20° y máximas de 25°.

➡️ MIERCOLES 03: Cielos con nubosidad variable. Inestable en la mañana con lloviznas aisladas. Mínimas de 19° y máximas de 27°.

➡️ JUEVES 04: Cielos parcialmente nublados. Inestable en la noche, especialmente zonas de montaña. Mínimas de 21° y máximas de 32°

➡️ VIERNES 05: Cielos parcialmente nublados. Inestable en la noche, especialmente en zonas de montaña. Mínimas de 21° y máximas de 33°.

El fin de semana seguirá la mezcla de sol, nubes y probables precipitaciones aisladas durante las tarde/noche del sabado y domingo con ambiente cálido.

