Jornadas con humedad e inestables
El meteorólogo, Cristofer Brito, detalla día por día cómo estarán las jro adas de esta semana.
El ambiente húmedo continúa presente durante esta semana en Tucumán con un paulatino aumento de las temperaturas.
➡️ MARTES 02: Cielos con nubosidad variable. Lluvias y lloviznas con mejoras temporarias (algunos momentos del día en que no lloverá). Mínimas de 20° y máximas de 25°.
➡️ MIERCOLES 03: Cielos con nubosidad variable. Inestable en la mañana con lloviznas aisladas. Mínimas de 19° y máximas de 27°.
➡️ JUEVES 04: Cielos parcialmente nublados. Inestable en la noche, especialmente zonas de montaña. Mínimas de 21° y máximas de 32°
➡️ VIERNES 05: Cielos parcialmente nublados. Inestable en la noche, especialmente en zonas de montaña. Mínimas de 21° y máximas de 33°.
El fin de semana seguirá la mezcla de sol, nubes y probables precipitaciones aisladas durante las tarde/noche del sabado y domingo con ambiente cálido.