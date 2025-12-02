El Concejo Deliberante de Monteros convocó a deportistas para elegir al mejor atleta del 2025

El Concejo Deliberante de Monteros abrió sus puertas a una jornada de debate y análisis en la que se trabajó sobre la elección del mejor deportista de 2025. La reunión se realizó en la sala de sesiones “Juan Tito Medina” y contó con la presencia del presidente de la Comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, Lucas Frontini, y de los concejales María del Carmen “Cuyi” Carrillo y Mauricio Ovejero, junto a referentes deportivos, profesionales de la salud y trabajadores de prensa.

El encuentro permitió revisar los currículums deportivos, debatir cambios a la ordenanza vigente y consensuar criterios más justos y actualizados para reconocer a quienes representan a Monteros en distintos escenarios.

Entre los asistentes estuvieron Marcelo Agüero (ciclismo), Lucía Cabrera Pipke (mountain bike), Jesús Pablo Albornoz (rugby), Martín Vera (tenis), Martín Zalatel (hockey), Manuel Arquez (voley), Federico Quinteros (fútbol), el licenciado Carlos Soria (kinesiólogo), y los periodistas Oscar Aparicio (FM Ibatín - Radio Municipal) y Fernando Andújar (Monterizos). Con un listado preliminar en mano, se analizaron los logros obtenidos por cada uno de los atletas durante el año, repasando competencias, resultados y proyección deportiva.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la revisión de la ordenanza vigente que regula la premiación deportiva. La norma, sancionada en 2001, quedó desfasada frente a la realidad actual, ya que limita el reconocimiento únicamente a deportistas que se destaquen dentro de Monteros. Durante la reunión se consensuó que los atletas que compiten y triunfan fuera del departamento o provincia también deben ser contemplados en igualdad de condiciones, por lo que se propuso actualizar el marco legal. Además, se trabaja en que todos los deportistas residentes en Monteros puedan recibir el premio, más allá de que la competición seá fuera de la provincia o en el exterior.

El debate se extendió por más de dos horas en un clima cordial y participativo. Los deportistas destacaron la apertura del Concejo y la voluntad de escuchar las distintas voces involucradas en la actividad deportiva local. Según expresó Lucas Frontini, “desde el Concejo Deliberante tomamos la iniciativa de convocar a referentes del deporte para que analicen y colaboren en esta nueva edición de la fiesta del deporte. Estos debates llegaron para quedarse porque aportan transparencia y pluralidad en la elección”.

La biker tucumana Lucía Cabrera Pipke valoró la instancia de trabajo conjunto y subrayó la importancia de “reconocer el esfuerzo de todos los deportistas que se destacaron durante el año”.