Thiago Olarte y Carlos Castillo brillaron en la Vuelta a la Banda

La plaza Belgrano de Banda del Río Salí volvió a vibrar con una fecha multitudinaria de la Vuelta a la Banda, una competencia que reunió a ciclistas de distintos puntos del NOA y que, además de trofeos, entregó premios en efectivo para las principales categorías. Entre los grandes protagonistas de la jornada se destacaron dos representantes monterizos que completaron un 2025 soñado arriba de la bicicleta.

El joven Thiago Olarte, una de las grandes proyecciones del ciclismo tucumano, se quedó con la victoria en la categoría Elite, la más exigente del torneo. Su rendimiento sólido, su capacidad para sostener el ritmo en los cambios de velocidad y un sprint final impecable lo llevaron a lo más alto del podio, confirmando el gran nivel que viene mostrando a lo largo de toda la temporada.

Por su parte, Carlos Castillo volvió a demostrar su vigencia y dominio en la Master B al adjudicarse la competencia con autoridad. El pedalista, que ya venía de sumar múltiples podios regionales y es el actual campeon Panamericano de Ruta, Crono y callejero, cerró otro capítulo exitoso en un 2025 que lo encuentra en plenitud deportiva.

Para ambos, el cierre de temporada no podía ser más prometedor. Con victorias contundentes y un reconocimiento creciente en cada competencia en la que participan, Olarte y Castillo reafirman el lugar de Monteros como una cuna inagotable de talento en el ciclismo del NOA.