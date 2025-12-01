lunes 1 de diciembre de 2025
1 Dic 2025

Testeo gratuito por el Día Mundial de Respuesta al VIH en Hospital Regional de Monteros

El Hospital Lamadrid invita a la comunidad a realizarse el test rápido, confidencial y sin costo este lunes 1 de diciembre.


En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Hospital General Lamadrid de Monteros llevará adelante una jornada especial de testeo gratuito, rápido y confidencial. La actividad se desarrollará el lunes 1 de diciembre, de 9:00 a 11:30 h, y está dirigida a toda la comunidad, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y el acceso a la atención integral.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, junto al Laboratorio Central, la Unidad Coordinadora Provincial de VIH/SIDA e ITS, y los servicios de Maternidad e Infectología del Hospital Monteros. Se busca generar conciencia sobre la importancia de conocer el estado serológico, derribar prejuicios y fortalecer las políticas de prevención y cuidado.

Desde el equipo organizador se destaca que el testeo es seguro, voluntario y confidencial, y que constituye una herramienta fundamental para el abordaje oportuno del VIH. Se invita a vecinos, jóvenes, trabajadores y estudiantes a acercarse al hospital y participar de esta jornada.

