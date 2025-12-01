Testeo gratuito por el Día Mundial de Respuesta al VIH en Hospital Regional de Monteros



En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Hospital General Lamadrid de Monteros llevará adelante una jornada especial de testeo gratuito, rápido y confidencial. La actividad se desarrollará el lunes 1 de diciembre, de 9:00 a 11:30 h, y está dirigida a toda la comunidad, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y el acceso a la atención integral.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, junto al Laboratorio Central, la Unidad Coordinadora Provincial de VIH/SIDA e ITS, y los servicios de Maternidad e Infectología del Hospital Monteros. Se busca generar conciencia sobre la importancia de conocer el estado serológico, derribar prejuicios y fortalecer las políticas de prevención y cuidado.

Desde el equipo organizador se destaca que el testeo es seguro, voluntario y confidencial, y que constituye una herramienta fundamental para el abordaje oportuno del VIH. Se invita a vecinos, jóvenes, trabajadores y estudiantes a acercarse al hospital y participar de esta jornada.