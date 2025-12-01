Los estatales tucumanos lo esperaban: Así será el cronograma de pagos del Aguinaldo
El "aguilucho", como lo suelen llamar por estas tierras, estará disponible en el inicio de la segunda quincena de diciembre.
Entre el 18 y el 20 de diciembre se hará efectivo el pago del segundo Sueldo Anual Complementario para la administración pública provincial.
El Gobierno de Tucumán dio a conocer el cronograma oficial para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre. El mismo se desarrollará entre el miércoles 17 y el viernes 19, e incluye a trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.
JUEVES 18 DE DICIEMBRE
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía – Dirección Gral. de Institutos Penales)
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Obispo Colombres
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Sociedad Aguas del Tucumán
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- Educación – Establecimientos Provinciales
- (Esc. Provinciales – Rep. 18 / Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Rep. 26 – Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Poder Judicial
- (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
SABADO 20 DE DICIEMBRE
- Municipios del Interior
- Comunas Rurales
- Jubilados fuera de Convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.yM.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.yS.)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada
- (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)