Los estatales tucumanos lo esperaban: Así será el cronograma de pagos del Aguinaldo

Entre el 18 y el 20 de diciembre se hará efectivo el pago del segundo Sueldo Anual Complementario para la administración pública provincial.

El Gobierno de Tucumán dio a conocer el cronograma oficial para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre. El mismo se desarrollará entre el miércoles 17 y el viernes 19, e incluye a trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.

JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)

Seguridad (Dpto. Gral. de Policía – Dirección Gral. de Institutos Penales)

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Obispo Colombres

Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

Instituto Provincial de la Vivienda

Sociedad Aguas del Tucumán

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

Educación – Establecimientos Provinciales

(Esc. Provinciales – Rep. 18 / Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Rep. 26 – Rep. 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Poder Judicial

(Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Poder Legislativo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

SABADO 20 DE DICIEMBRE