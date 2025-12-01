En Capitán Cáceres egresó la primera promoción de Gendarmes

El acto, desarrollado en la Plaza de Armas, fue encabezado por el Jefe de Región IV, Comandante Mayor César Luis Flugiestaler, junto al Director Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, José Luis Armando Parisi, y el Director del Instituto, Comandante Gilberto Matías Mendieta Rodríguez.

En el marco de la celebración, 75 nuevos gendarmes recibieron sus diplomas, marcando el cierre de un exigente proceso de formación y el inicio de su vida profesional al servicio del país.

Las familias de los nuevos profesionales, acompañaron la ceremonia de este momento trascendental para la Fuerza. Desde la institución enviaron un mensaje claro: “A todos ellos y a sus familias, felicidades por este logro que honra el compromiso y la vocación de servicio”.

La creación de este centro de formación en marzo de este año en la comuna de Capitán Cáceres, representó un avance significativo en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad en la región. El instituto ofrece capacitación integral en áreas clave como ética, educación física y operativa, enfocándose en la disciplina y el orden interno para garantizar que los aspirantes desempeñen sus funciones de manera eficiente y profesional.