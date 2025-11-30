Una adolescente sufrió múltiples heridas tras caer de su moto en la ruta 38

Una adolescente de 16 años resultó herida este domingo alrededor de las 13:15 tras un accidente registrado en la Ruta Nacional 38, a la altura del tramo comprendido entre Mariano Moreno y Monteagudo. El hecho movilizó a los equipos de emergencia de Monteros y generó momentos de gran tensión en la zona.

Según informó Defensa Civil, la joven de 16 años circulaba de Sur a Norte a bordo de una motocicleta Honda Wave 110, dominio A058SQJ, cuando por motivos que aún se investigan perdió el control del rodado y cayó con fuerza sobre la banquina. El impacto le provocó múltiples cortes, politraumatismos y un cuadro de crisis nerviosa.

De inmediato, personal del servicio de emergencias 107 llegó al lugar y procedió a trasladarla de urgencia al Hospital Regional General Lamadrid, donde quedó internada para una evaluación médica más profunda.

En el lugar trabajaron Defensa Civil, Policía y el 107, quienes aseguraron la zona y asistieron a la víctima. Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.