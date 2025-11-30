domingo 30 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1475Blue: $1435Bolsa: $1482.9CCL: $1516.1Mayorista: $1451.5Cripto: $1517.24Tarjeta: $1917.5
30 Nov 2025

Una adolescente sufrió múltiples heridas tras caer de su moto en la ruta 38

El hecho ocurrió este domingo al mediodía entre Mariano Moreno y Monteagudo. La joven, de 16 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Lamadrid

Una adolescente de 16 años resultó herida este domingo alrededor de las 13:15 tras un accidente registrado en la Ruta Nacional 38, a la altura del tramo comprendido entre Mariano Moreno y Monteagudo. El hecho movilizó a los equipos de emergencia de Monteros y generó momentos de gran tensión en la zona.

Según informó Defensa Civil, la joven de 16 años circulaba de Sur a Norte a bordo de una motocicleta Honda Wave 110, dominio A058SQJ, cuando por motivos que aún se investigan perdió el control del rodado y cayó con fuerza sobre la banquina. El impacto le provocó múltiples cortes, politraumatismos y un cuadro de crisis nerviosa.

De inmediato, personal del servicio de emergencias 107 llegó al lugar y procedió a trasladarla de urgencia al Hospital Regional General Lamadrid, donde quedó internada para una evaluación médica más profunda.

En el lugar trabajaron Defensa Civil, Policía y el 107, quienes aseguraron la zona y asistieron a la víctima. Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Una adolescente sufrió múltiples heridas tras caer de su moto en la ruta 38

🔥 tendencia

Fraude millonario en una estación de servicio de Famaillá: investigan a 10 empleados

Alerta naranja en Tucumán: tormentas fuertes llegarán durante la noche y se extenderán hasta la madrugada

Semifinales de la Super Liga: dos duelos imperdibles este sábado en Monteros

Monteros ardió con casi 40° y dos alertas amarillas encendieron la preocupación en la provincia

Los finalistas de Enseñame Tucumán viajaron a Carlos Paz