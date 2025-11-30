Desbaratan un invernadero y un laboratorio casero de marihuana en Tafí del Valle

Un operativo policial desarrollado en el barrio Cerro El Pelao, en los valles tucumanos, permitió desarticular un invernadero y un laboratorio casero dedicados al cultivo de marihuana. La medida judicial fue ejecutada por personal de las comisarías de Tafí del Valle, El Mollar y el Grupo Operativo de Contención, quienes irrumpieron en la vivienda señalada tras una investigación previa.

Durante el allanamiento, los uniformados encontraron un espacio acondicionado como cultivo indoor, equipado con sistemas de iluminación artificial, fertilizantes, ventilación, recipientes especiales y otros elementos propios de producción intensiva. Además, se secuestraron plantas de cannabis, semillas y materiales utilizados para el procesamiento de la sustancia.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló sin incidentes y todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes. La causa está caratulada bajo la legislación vigente en materia de estupefacientes.

El operativo forma parte del trabajo sostenido que realizan las fuerzas de seguridad en los Valles Calchaquíes para prevenir el tráfico y la producción ilegal de drogas en la zona