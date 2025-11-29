Fraude millonario en una estación de servicio de Famaillá: investigan a 10 empleados

Un fraude millonario sacude a una estación de servicio ubicada en la rotonda de Famaillá, cuyos propietarios denunciaron penalmente a un grupo de empleados por una maniobra que, según la investigación interna, se habría extendido al menos desde 2024 y que podría replicarse en otras playas de la marca. El caso quedó en manos de la fiscala Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros.

De acuerdo a la presentación realizada por el abogado Amancio Petray, representante de la firma damnificada, los trabajadores habrían aprovechado el sistema de beneficios que la petrolera ofrece a sus clientes —un reintegro del 10% por cada carga de combustible o compra de productos— para generar operaciones inexistentes y luego retirar el dinero correspondiente como si fueran usuarios reales.

El mecanismo del fraude

El programa, vigente desde 2019, premia a los clientes que cargan combustibles premium y otros productos, reintegrándoles parte del importe a través de una tarjeta registrada en una base de datos.

El esquema es simple: el playero ingresa en el sistema el monto cargado por el usuario, la petrolera valida la operación y luego el cliente puede retirar el reintegro en cualquier estación de la firma. Pero la auditoría interna reveló que este proceso fue manipulado.

Según la denuncia, entre el 1 de enero de 2024 y principios de 2025, los empleados habrían registrado cargas ficticias a nombres de “clientes inexistentes o dudosa identidad”, por un total superior a $24 millones, retirando más de $19 millones en efectivo.

La alerta que destapó el escándalo

En febrero de 2025, la petrolera envió un informe al gerente de la estación indicando diferencias graves entre el volumen real de combustible vendido y los puntos acumulados en el programa de beneficios.

Esa observación disparó una auditoría interna que terminó destapando la maniobra.

Los investigadores detectaron patrones llamativos:

Cargas realizadas siempre de madrugada .

. Transacciones con muy pocos minutos de diferencia entre sí.

entre sí. Montos que nunca superaban los $40.000 , un comportamiento inusual para clientes habituales.

, un comportamiento inusual para clientes habituales. Grupos de usuarios con apellidos idénticos.

Tarjetas registradas a nombres de personas desconocidas o familiares de los playeros.

Cuatro grupos y diez empleados bajo sospecha

La denuncia sostiene que los empleados habrían operado en cuatro grupos distintos, integrados por familiares, terceros ajenos y hasta tres mujeres con el mismo apellido. Cada uno de los investigados habría generado entre $700.000 y $2,4 millones en perjuicio para la firma.

Además del análisis de las planillas de ventas y retiros, la empresa aportó:

Listado de operaciones fraudulentas.

Nombres vinculados a las cargas falsas.

Registros horarios de todas las transacciones.

Identificación de las terminales desde donde se ejecutaron las maniobras.

La causa avanza en Monteros

El expediente quedó a cargo de la fiscala Mónica García de Targa, quien deberá determinar responsabilidades individuales y eventuales delitos, que podrían incluir fraude, estafas reiteradas y asociación ilícita.

Mientras tanto, la firma no descarta que otras estaciones puedan haber sido utilizadas para retirar los reintegros fraudulentos, por lo que la investigación podría ampliarse.

El escándalo ya se instaló como uno de los fraudes internos más significativos en una estación de servicio tucumana en los últimos años, y se esperan nuevas medidas en los próximos días.