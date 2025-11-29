Alerta naranja en Tucumán: tormentas fuertes llegarán durante la noche y se extenderán hasta la madrugada

La provincia de Tucumán se prepara para una noche de inestabilidad marcada por lluvias intensas y fenómenos severos. El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene a la mayor parte del territorio bajo alerta naranja, una categoría que indica tormentas fuertes con capacidad de generar daños y riesgos para la población.

En el mapa elaborado por el SMN, casi toda la provincia aparece señalada en naranja, mientras que únicamente los Valles, junto a un corredor que se extiende hacia el sur provincial en el límite con Catamarca, se mantienen bajo alerta amarilla, lo que implica tormentas de menor intensidad.

¿A qué hora comenzarán las tormentas en Tucumán?

El organismo nacional aún no precisó un horario exacto, pero adelantó que las precipitaciones comenzarán durante la noche del sábado y se extenderán hasta la madrugada del domingo.

Para quienes tengan actividades nocturnas o eventos al aire libre, se recomienda contar con paraguas, abrigos y un lugar cercano donde resguardarse.

En las zonas de Tafí del Valle, Santa María, y las regiones montañosas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo, la advertencia es amarilla: allí se esperan tormentas aisladas que podrían incluir granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 80 km/h, con acumulados de entre 20 y 40 mm.

Recomendaciones del SMN ante la alerta naranja

Para evitar riesgos personales y materiales, el SMN difundió una serie de medidas esenciales:

Seguir siempre las instrucciones de las autoridades locales.

Salir del hogar solo si es estrictamente necesario.

Permanecer en construcciones cerradas y seguras.

Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al domicilio.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Evitar zonas inundables y no ingresar bajo ningún motivo a calles anegadas.

Asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín, radio a pilas y linterna.

Cargar los celulares con anticipación.

Tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Con la llegada del frente de tormenta y el riesgo asociado, las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales para recibir actualizaciones en tiempo real.