sábado 29 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1475Blue: $1435Bolsa: $1482.9CCL: $1516.1Mayorista: $1451.5Cripto: $1514Tarjeta: $1917.5
28 Nov 2025 🔥 tendencia

Tucumán bajo alerta por tormentas y altas temperaturas

Aunque se esperan jornadas inestables con posibles tormentas, bajo alerta amarilla para la zona baja de Monteros, no se registrará descenso de temperatura para los próximos días. Las temperaturas se mantendrán por arriba de los 30°C, y podría aproximarse a los 40°C, por lo cual algunas provincias del norte, entre ellas Tucumán, también permanece bajo alerta por altas temperaturas.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 25° y la máxima se ubicará en los 36°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del noroeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Fraude millonario en una estación de servicio de Famaillá: investigan a 10 empleados

Alerta naranja en Tucumán: tormentas fuertes llegarán durante la noche y se extenderán hasta la madrugada

Semifinales de la Super Liga: dos duelos imperdibles este sábado en Monteros

Monteros ardió con casi 40° y dos alertas amarillas encendieron la preocupación en la provincia

Los finalistas de Enseñame Tucumán viajaron a Carlos Paz

Se viene un tarifazo con los nuevos régimen de subsidios en luz y gas