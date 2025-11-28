Tucumán bajo alerta por tormentas y altas temperaturas

Aunque se esperan jornadas inestables con posibles tormentas, bajo alerta amarilla para la zona baja de Monteros, no se registrará descenso de temperatura para los próximos días. Las temperaturas se mantendrán por arriba de los 30°C, y podría aproximarse a los 40°C, por lo cual algunas provincias del norte, entre ellas Tucumán, también permanece bajo alerta por altas temperaturas.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 25° y la máxima se ubicará en los 36°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del noroeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.