Se viene un tarifazo con los nuevos régimen de subsidios en luz y gas

El Gobierno Nacional avanzará, a partir del 1 de enero de 2026, con un nuevo régimen de subsidios energéticos para usuarios residenciales de electricidad, gas natural y garrafas. La medida forma parte del proceso de transición hacia un sistema más focalizado, y está acompañada por una consulta pública de 15 días hábiles. Aunque aún no se informó el porcentaje exacto de aumento, la administración anticipó que habrá incrementos en las facturas y una reducción generalizada de bonificaciones.

Según indicaron fuentes oficiales, la reforma busca “corregir las distorsiones heredadas del esquema anterior, enfocándose en los hogares más vulnerables y reduciendo los subsidios a sectores con mayores recursos”. Sin embargo, todavía persisten interrogantes sobre el impacto real que tendrán los cambios en las cuentas de los usuarios.

La novedad central del sistema presentado por la Secretaría de Energía es la creación de un régimen único de subsidios, que reemplazará la segmentación previa de tres niveles (N1, N2 y N3) y programas paralelos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas.

El nuevo esquema divide a los hogares en solo dos grupos: Hogares con derecho a subsidios y Hogares sin subsidios.

Para ser beneficiario, los ingresos del hogar deberán ser inferiores a tres Canastas Básicas Totales, equivalentes a $3.641.397 mensuales. Esto implica que una gran porción de la clase media, que hasta ahora contaba con algún tipo de asistencia, quedará fuera del sistema y deberá pagar el costo pleno del servicio.

El objetivo, según el Gobierno, es “concentrar los recursos en los sectores más vulnerables” y hacer un uso más eficiente del gasto energético.

Bonificaciones más bajas y aumentos: cómo impactará en las tarifas

El rediseño también modifica las bonificaciones para quienes califiquen al subsidio.

Electricidad: los hogares beneficiarios tendrán una bonificación base del 50% todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados.

Gas por redes: el 50% de subsidio se aplicará únicamente entre abril y septiembre, los meses de mayor consumo. En verano, no habrá subsidio.

Además, durante todo 2026, se sumará una bonificación extraordinaria del 25% en enero para ambos servicios.

En electricidad, ese mes el subsidio total será del 75%.

En gas —sin subsidio base en verano— la bonificación será del 25%.

Ese extra se reducirá gradualmente hasta desaparecer en diciembre de 2026, con el objetivo de evitar saltos bruscos en las facturas durante la transición.

La Secretaría de Energía sostuvo que el esquema anterior contenía “distorsiones” que permitían que 2,59 millones de usuarios recibieran subsidios sin cumplir criterios de vulnerabilidad, incluyendo personas fallecidas o propietarios de viviendas en barrios privados y countries.

Con el nuevo modelo, el Gobierno busca corregir esas anomalías y garantizar una distribución más transparente de los recursos.

Los hogares que integraban el Programa Hogar serán migrados automáticamente al nuevo régimen sin necesidad de reinscribirse, aunque podrán actualizar sus datos mediante una declaración jurada.

Según datos oficiales, 3.364.065 usuarios del Programa Hogar pasarán al sistema renovado. Además, los usuarios de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse desde enero a través del formulario disponible en el sitio oficial: www.argentina.gob.ar/subsidios