Monteros ardió con casi 40° y dos alertas amarillas encendieron la preocupación en la provincia

Monteros volvió a sentir el rigor del calor extremo este viernes, cuando el termómetro trepó hasta rozar los 40 grados, convirtiendo la tarde en una verdadera prueba de resistencia. A este escenario sofocante se sumaron dos alertas amarillas que pusieron en guardia tanto al departamento como al resto de Tucumán.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la provincia sería alcanzada por un frente inestable capaz de generar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con fenómenos asociados de alto impacto: granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundante caída de agua en lapsos muy cortos. En muchos sectores, la lluvia acumulada podría superar los 50 milímetros de forma puntual.

Las zonas incluidas en la advertencia abarcan un amplio sector del mapa tucumano:

Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

En Monteros, la sensación térmica fue aún más elevada debido a la humedad y la ausencia de viento durante gran parte del día. El cambio brusco de condiciones, sin embargo, comenzó a notarse durante la tarde, cuando la nubosidad ganó terreno y el ambiente quedó “cargado”, típico anticipo del ingreso del frente frío.

Las autoridades recomiendan a la población mantener medidas de precaución: evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse de manera adecuada y mantenerse atento a nuevas actualizaciones del SMN, ya que el panorama podría variar rápidamente durante la noche.

Monteros, una vez más, enfrentó un día donde el calor y la inestabilidad meteorológica fueron protagonistas absolutos.