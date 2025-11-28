Los finalistas de Enseñame Tucumán viajaron a Carlos Paz

Los jóvenes partieron anoche rumbo a Villa Carlos Paz para vivir su viaje educativo, gestionado por el Gobierno provincial tras el pedido de la comunidad escolar. Nueve alumnos de la Escuela Normal, que no habían podido viajar con su curso, se integraron a la delegación.



Alumnos de la Escuela Técnica Nº 1 de Monteros iniciaron su viaje educativo a Villa Carlos Paz, acompañado por autoridades, docentes y familias. También se sumaron nueve estudiantes de la Escuela Normal, garantizando así el derecho al viaje que ganaron tras su desempeño en “Enseñame Tucumán”.

Con emoción, aplausos y la ilusión propia de los grandes momentos, los alumnos de la Escuela Técnica Nº1 de Monteros emprendieron anoche el viaje educativo a Villa Carlos Paz, una experiencia largamente esperada que se concretó gracias a la gestión articulada entre el Gobierno de Tucumán, la Municipalidad de Monteros y la comunidad educativa.

La partida, realizada en la Terminal de Monteros, reunió a docentes, familias, directivos y autoridades. El encuentro estuvo cargado de alegría, especialmente porque varios de los jóvenes no habían tenido antes la oportunidad de viajar fuera de la provincia, y este recorrido representa para ellos una experiencia formativa y profundamente significativa.

El viaje fue gestionado en respuesta al pedido de padres, alumnos y autoridades de la institución, luego de que los estudiantes alcanzaran las instancias finales del certamen “Enseñame Tucumán”, donde representaron al departamento con compromiso y dedicación. Su desempeño los colocó entre los destacados, consolidando el reconocimiento a su esfuerzo académico.

Además, esta delegación incluyó a nueve alumnos de la Escuela Normal de Monteros, quienes habían quedado sin poder realizar su viaje a Carlos Paz debido a la falta de espacio en el transporte de su curso. Tras el diálogo entre el gobernador Osvaldo Jaldo, el intendente Francisco “Panchito” Serra y los concejales, se garantizó que estos jóvenes pudieran integrarse, asegurándoles el derecho al viaje que se ganaron por mérito propio.

Durante la despedida estuvieron presentes los concejales Noelia Varas, Lucas Frontini y Rosana “Bony” Chabán quienes acompañaron a las familias y a la cooperadora escolar en este hito educativo. También participaron el director y docentes de la Técnica, junto con miembros de la institución que respaldaron cada etapa del proceso.

En su mensaje, las autoridades destacaron que este acompañamiento “no solo reconoce el esfuerzo académico, sino que reafirma la importancia de la educación pública, gratuita y de calidad”, una política prioritaria del gobernador Jaldo. Asimismo, se valoró el desempeño de la Escuela Secundaria de Yonopongo, finalista del certamen, dejando abierta la posibilidad de un viaje futuro gestionado de la misma manera.

Mientras el ómnibus se ponía en marcha, la emoción de los jóvenes dejaba en evidencia la dimensión simbólica del viaje: muchos conocerán otra provincia por primera vez, y otros lo vivirán como un reconocimiento a meses de estudio y dedicación. Monteros volvió a mostrar, una vez más, que cuando la comunidad se organiza y acompaña, los sueños de sus estudiantes se vuelven posibles.