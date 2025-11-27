Pago del aguinaldo y actualización salarial: Regino Amado aseguró que los estatales cobrarán antes del 16 de diciembre

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, confirmó que el pago del medio aguinaldo para los trabajadores estatales de Tucumán se realizará en tiempo y forma, y anticipó que podría acreditarse antes del 16 de diciembre. Además, detalló cómo avanzan las actualizaciones salariales, el pase a planta permanente y el clima social de cara al cierre del año.

Durante una entrevista en el aeropuerto Benjamín Matienzo, Amado recordó que el Gobierno provincial mantiene vigentes los acuerdos firmados con los gremios estatales.

“Acordamos lo que está establecido en las actas. Firmaron todos los gremios y nos pusimos de acuerdo para que se actualicen los salarios cada dos meses de acuerdo a la inflación”, indicó.

Actualización salarial y porcentajes previstos

El ministro explicó que ahora corresponde liquidar los aumentos correspondientes a octubre y noviembre. “En diciembre se van a cobrar los porcentajes ya establecidos o preestablecidos en el caso de noviembre, porque recién estaría el 15 de diciembre. Calculamos que puede estar entre un 4 y 4,5%. En esos rangos se va a aumentar”, precisó.

Aguinaldo y pase a planta permanente

Amado aclaró que el medio aguinaldo será abonado sin demoras. “También se va a pagar el aguinaldo en tiempo y forma, creo que antes del 16 de diciembre”, anunció.

Además, confirmó que continúa el trabajo de pase a planta permanente en las distintas áreas del Estado. “Estamos trabajando en cada área con el pase a planta permanente a quienes corresponda. Los gremios muchas veces ayudan presentando las notas de las personas que consideran que están en esa condición”.

“Llegar a fin de año con tranquilidad y paz social”

El ministro destacó que, pese a algunas demoras en la aplicación de ciertos puntos de las actas salariales, se mantienen conversaciones permanentes con los gremios.

“Siempre dialogando, conversando, tratando de que lleguemos a fin de año con tranquilidad, con paz social, cumpliendo los acuerdos”, señaló.

En este sentido, mencionó que el gobernador está comprometido en sostener la estabilidad laboral en un contexto nacional complejo. “El gobernador tiene toda la predisposición. En tiempos de angustia, donde se están despidiendo trabajadores a nivel nacional y cerrando reparticiones, acá en Tucumán estamos dejando en planta permanente o transitoria a quien corresponda”, afirmó.